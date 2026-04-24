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    首頁 > 生活

    台南新營就業中心助45+再就業 58歲嬤當保母開心領6萬獎勵金

    2026/04/24 20:54 記者楊金城／台南報導
    陳姓女子透過「五五就業促進獎勵」協助，媒合至1家托嬰中心任職保母。（新營就業中心提供）

    陳姓女子透過「五五就業促進獎勵」協助，媒合至1家托嬰中心任職保母。（新營就業中心提供）

    為協助中高齡及高齡者重返職場穩定就業，並補足企業用人需求，勞動部推動「五五就業促進獎勵」，補助勞工就業獎勵與雇主職場支持輔導費，勞發署雲嘉南分署新營就業中心就幫助58歲陳姓女子成為專業保母，找到生活重心和成就感。

    陳女曾是紡織廠的機台操作員，工廠歇業後退休在家照顧孫子，隨著孫子長大後，有意重返職場就業，新營就業中心就服員林軒羽為她盤點專長，發現她曾考取保母證照，便鼓勵她投入托育產業，並運用「五五就業促進獎勵」媒合至1家托嬰中心任職保母。至今任職滿週年，不僅成為孩子喜愛的「保母阿嬤」，也在專業中找回自我價值，開心領取6萬元就業獎勵金。

    陳女坦言重新就業的壓力很大，擔心無法融入職場，更怕與相差20幾歲的年輕同事產生代溝。所幸友善的工作環境給她最大支持，托嬰中心還鼓勵她參加研習精進職能。現在她與同事互相支援，陪伴孩子們成長，覺得很有成就感。

    新營就業中心主任陳續文表示，「五五就業促進獎勵」針對離開職場逾3個月、年滿55歲以上或年滿45歲且依法退休者，提供最高6萬元勞工就業獎勵，鼓勵其投入或續留職場，並透過補助雇主職場支持輔導費，提高僱用中高齡以上就業者。

    「五五就業促進獎勵」從4月10日起，調整領取就業獎勵所需的受僱期間，由90日縮短至30日，提升重返職場誘因。調降補助薪資門檻，55到64歲者的每月工資達最低工資3分之1，即可請領3500元；65歲以上者的每月工資達最低工資4分之1，可請領2500元獎勵金。新增納入「定期契約」，不限於不定期契約，放寬勞工增加就業選擇。非自願離職者失業時間免重計，勞工經公立就業服務機構推介就業後，若遭雇主非自願離職，可依原本「離開職場3個月以上」的身分繼續適用，不用重新計算失業時間。

    台南新營就業中心透過「五五就業促進獎勵」，助45+民眾再就業。（新營就業中心提供）

    台南新營就業中心透過「五五就業促進獎勵」，助45+民眾再就業。（新營就業中心提供）

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