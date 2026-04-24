中捷藍線又卡關！高架段土木標2度流標 工程恐飆破2000億

蕭隆澤（左起）、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、謝家宜及張芬郁批評，盧市府拖延藍線、預算暴增不足，甩鍋下任市長。（記者蔡淑媛攝）

台中捷運藍線機電標去年開工至今將近1年，議員陳淑華質詢發現藍線高架段土木標第一標已流標2次，將加價再招標，原訂6月藍線動工確定跳票，而工程總預算從約1600億、增加到1800多億，憂心藍線拖愈久、經費甚至突破2000億，副市長黃國榮回應，藍線已確定追加機電標預算256億，目前總經費會增加，都會報請行政院核定。

陳淑華表示，藍線在去年的機電標預算暴增256億元至607.9億元決標，因此藍線總預算1615億，將再增加至1871億元，目前盧秀燕任內僅執行地下段土木標，第一標將加價進行第3次招標，至於地下段土木標則待明年招標。

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陳淑華抨擊，藍線路線因路線變更、延宕進度至少4年，導致原預算不足、機電標經費暴增、土木標預算也增加，總經費勢必大幅追加，認為今年底將卸任的市長盧秀燕，閃躲問題不面對，恐讓藍線進度嚴重推遲，拖越久、建設經費就越高。

捷運局長蘇瑞文表示，高架段土木標第一標已兩次流標，預計五月將第三次招標，因此藍線開工預計延至8月啟動，至於第二標也將於5月公告，相信這兩標會順利標出，地下段土木標將於明年進行，另市政府到秋紅谷站設置地下街，已納入藍線土建地下段細設規劃，地下街連通預算另編大約60幾億。

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