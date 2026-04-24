北市導入AI建置「智慧車掃系統」！大幅節省人力、時間成本

台北市長蔣萬安裁示，交通局與工務局跨機關整合，未來建立完整的道路設施秩序平台。（記者孫唯容攝）

台北市政府今（24）日舉辦道安會報，會中停管處說明導入AI建置「智慧車掃系統」成效，目前已彙整20公里道路蒐集以及圖資建置，並匯入台北交通地理資訊系統，發現紅黃標線、停車格位等差異，對比人工建檔能有效降低行政作業流程，估計到117至119年蒐集約1200公里道路建檔。市長蔣萬安裁示，交通局與工務局跨機關整合，未來建立完整的道路設施秩序平台。

停管處說明，北市的計畫道路共計1421公里、道路標面有75335面、汽機車停車格數近40萬格，傳統人工巡查方式需耗費5至6人，透過實地巡查、拍照與人工建檔，總作業時間需約17到21天，導入智慧巡查車之後，僅需要3人作業，時間也縮短至3天，大幅節省人力與時間成本。

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停管處表示，智慧巡查車採多鏡頭配置，共搭載6台Gopro，可以拍攝到前面、側邊、後方的畫面，可以清楚辨識路邊標線、停車格，做到無死角的搜集，目前已完成20公里道路蒐集，以及圖資建置，匯入台北交通地理資訊系統，預計今年要擴大蒐集至100公里的圖資建置，估計到117至119年搜集約1200公里道路建檔。

停管處也指出，系統上也可以發現現地與系統上之差異，例如紅黃線、停車格位差等狀況，顯示過往人工登錄與現實存有差異，本案經過實地抽驗後，定位精確度可達0.2到0.3公尺，具備實務應用水準。

台北市交通局長謝銘鴻指出，建置該智慧車掃系統後，顯示在人力與檔案建置的天數，民眾面對會被開單，因此有查詢紅黃線資訊的需求，未來也能在該系統搜尋，甚至未來開放Opendata數據給民間也很適合。

蔣萬安對交通局停管處的數位轉型給予肯定，過去透過人工方式確實比較耗時，呈現數據比較不確實，他也裁示，現在導入智慧車掃的辨識，若能透過技術自動比對交通法規或交通設施設計規則，主動找出不符合規範的標誌和標線，並整併資訊將多餘的牌面汰除。

蔣萬安也說，再來要透過機關整合，將相關交通設施建立完整的道路設施秩序平台，提供給交通、工務、警察等相關單位，都能成為後續重要決策的依據，請交通局和工務局先針對業務上最優先需要的範圍資訊來進行共享工程。

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