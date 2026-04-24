鑽轎腳變「胯下之辱」 廖大乙：誠心道歉+請媽祖作主可化解

大甲媽鑾轎行進中，前方信眾突然跪下鑽轎腳，身穿黃衣、扶轎的會長疑因被前方同伴擋住視線，且無人提醒，情急之下只好跨步越過信眾。（翻攝黑色豪門事件臉書）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香回鑾，昨天行經彰化埤頭時，竟有扶轎人員跨越跪地信眾面，「求平安變胯下之辱」掀起熱議。對此，民俗專家廖大乙指出，這起事件屬於「無心之過」，但確實已造成信眾觀感不佳，仍須由當事人誠心面對、妥善化解。

據了解，當時大甲媽鑾轎由埤頭法主聯誼會接駕，鑾轎中間由埤頭法主聯誼會會長及另一人扶轎，行進途中，前方信眾突然下跪鑽轎腳，會長疑因被前方同伴擋住視線，且無人提醒，情急之下只好張腿跨步越過信眾，畫面流出引發議論。

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廖大乙說，熟悉遶境活動的信眾都知道，鑽轎腳現場人潮密集、節奏快速，扶轎人員多半專注於穩定轎身，若前方突有信眾跪地，確實可能因視線受阻、反應不及，才會出現跨越的情況。他強調，這並非刻意羞辱，但畫面呈現確實「不禮貌」，對被跨越的信眾而言也難以接受。

廖大乙指出，從民俗角度來看，此類衝突並非無解，因為媽祖信仰講求圓融與庇佑，「媽祖是可以出面作主的」，關鍵在於當事人是否願意承擔責任。他建議，相關負責人應主動出面，親自拜訪當天受影響的信眾，逐一表達歉意，展現誠意。

此外，也可擇日恭請媽祖安座，邀集當事人與信眾一同在神明前說明原委，透過擲筊請示，讓媽祖作為見證，化解彼此心結。廖大乙強調，「解鈴還須繫鈴人」，只要當事人誠心認錯、願意補救，透過宗教儀式與誠意溝通，往往能讓事件圓滿落幕。他也強調，未來遶境活動應加強動線規劃與現場引導，才可避免類似情況再發生。

民俗專家廖大乙指出，這起事件屬於「無心之過」，須由當事人向媽祖說明原委，並透過擲筊請示，表達歉意。（廖大乙提供）

埤頭法主聯誼會發出聲明致歉。（民眾提供）

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