大甲媽回鑾！4/25由大度橋進入台中 行車攻略看過來

大甲媽祖鑾轎預計4月25日從大度橋進入台中。（警方提供）

年度宗教盛事大甲媽祖鑾轎，將於4月26日回鑾至大甲鎮瀾宮，隊伍預計於4月25日從大度橋進入台中，沿著大肚、龍井區一路北上，沿途將吸引大量信眾與遊客湧入，烏日分局將動員警、民力，全力投入交通疏導與秩序維護，提醒用路人提早改道，以免受阻。

烏日分局今天指出，警方特別針對大肚區、龍井區主要路段，祭出交通管制及遶境安全維護工作，除了投入警力161名外，還充分運用協勤民力92名來協助交通管制，以全力確保遶境沿線平安順暢，活動期間將採「機動式管制」，依鑾轎行進位置即時調整措施，確保人流與車流分離，降低壅塞與意外風險。

請繼續往下閱讀...

另管制重點鎖定大肚、龍井主要幹道，其中沙田路一至六段將成為核心戰區，25日凌晨3時至下午4時，警方將實施彈性車道調撥，必要時進行分段封閉與強制改道，部分車輛將被引導改走自由路與中華路，以分散車潮壓力；此外，大度橋南下往彰化方向的慢車道也將封閉，駕駛需改行快車道通行。

警方提醒，隨著鑾轎推進，沿線路口都可能出現短暫封閉或人潮爆滿情況，一旦車流回堵，將立即啟動「交通快打」機制，加派警力即時疏導，呼籲用路人提早規劃行程，避開管制路段，並多利用大眾運輸工具，減少開車進入人潮密集區，另對於任何假藉宗教名義從事暴力行為，將採取「強勢執法、嚴正究責」原則，展現維護治安與公權力之決心。

烏日分局公布交管路段及措施。（警方提供）

烏日分局公布交管路段及措施。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法