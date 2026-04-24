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    首頁 > 生活

    福海宮輔信王公來台176週年 蘇俊賓：「地方守護神」會遷回航空城

    2026/04/24 20:35 記者謝武雄／桃園報導
    「竹圍福海宮」輔信王公來台176週年系列活動，相當熱鬧。（記者謝武雄攝）

    「竹圍福海宮」輔信王公來台176週年系列活動，相當熱鬧。（記者謝武雄攝）

    「竹圍福海宮」主祀輔信王公，今舉行輔信王公來台176週年系列活動，副市長蘇俊賓致詞時強調，配合航空城工程，福海宮於2024年暫遷至蘆竹區海湖福安府臨時紅壇，未來還會遷回航空城「前空軍基地設施群」保佑地方，福海宮是桃園珍貴文化寶藏，市府力求地方開發與文化保存間取得平衡。

    蘇俊賓表示，福海宮的「飛輦轎、過金火」儀式已傳承百年，不僅是市府公告登錄民俗文化資產，更是傳統歷史文化傳承的重要場域，該活動於每年農曆三月初八輔信王公聖誕舉行，具備深厚的宗教與文化意涵。

    他說，福海宮供奉的輔信王公是全台唯一的黑面神尊，100多年來被視為「地方守護神」，面對航空城的開發進程，市府將與廟方保持密切溝通，在兼顧藝術、歷史及地方發展需求下，努力保留文化原貌，並結合民政局、文化局及區公所，與廟方共同推動有形與無形文化資產的保存工作。

    福海宮主委陳日淡說，「飛輦轎、過金火」象徵消災解厄、祈求平安，福海宮作為重要信仰中心，也會發揮庇佑地方重責大任。

    地方人士將王公神像安座於神轎。（記者謝武雄攝）

    地方人士將王公神像安座於神轎。（記者謝武雄攝）

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