責任重不敢作為？剴剴案「保證人」掀議 衛福部拚下會期修社工師法

衛福部今天邀請法界和社工界開會，討論後認為保證人地位採個案判斷，非一體適用。（資料照）

剴剴案引發社會關注社會安全網是否失靈，也掀起第一線社工人員是否需負刑事責任的討論。衛福部今邀集社工界、法學界與司法界代表開會，針對「保證人地位」與責任界線交換意見。衛福部政務次長呂建德表示，目前法界對於保證人地位仍缺乏一致通案標準，衛福部將朝修社工師法方向研議，目標今年下個會期提出。

呂建德指出，今日會議主要討論社工執行業務時，是否可能因「應作為而不作為」或「應注意而未注意」而負刑事責任。他坦言，與會各方「不敢說有共識」，但已整理出幾項重要見解，作為後續制度設計與修法參考。

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呂建德表示，社工執行業務衍生刑事責任並非台灣獨有議題，德國早在1998年也曾因類似案例引發辯論，法界對於社工是否完全適用「保證人地位」意見分歧，後續在2021年、2022年仍持續進行相關修法討論，主要聚焦兒童及青少年保護相關從業人員責任。

呂建德說，所謂「保證人地位」是德國刑法概念，簡單來說就是「應作為而不作為」或「應注意而未注意」。台灣刑法第14條及第15條也有相關規定，但在社工領域如何適用，法界目前恐怕還沒有一致、具體的通案標準。

他進一步指出，與會法律學者認為，並非所有社工人員都會具備保證人地位；即便於特定情況下成立，也不必然直接導致刑事責任，仍須依司法審判中的具體個案事實與情境審慎判斷。責任歸屬也會回到「相當因果關係」，釐清最終主責行為人。

呂建德表示，衛福部將參考醫療法第82條精神，也就是只有在故意或違反必要注意義務，且逾越合理專業裁量情況下，才需負擔民事或刑事責任。未來將朝修社工師法方向研議，讓第一線社工執行專業服務時，有更清楚的責任界線與保障。

在制度面上，與會人員也建議可借鏡醫療法相關規定，研議發展社會工作專業審議或鑑定機制，提供司法審判時，同儕處理類似個案的專業見解。呂建德表示，類似司法精神鑑定會參考精神醫學會專業意見，未來社工專業也可透過專業團體參與，協助釐清第一線處遇是否符合合理裁量範圍。

對於外界質疑醫事鑑定制度曾面臨專家參與不足，呂建德回應，衛福部是參考其精神，並非完全複製。他也認為，社工界願意投入專業審議或鑑定機制者應不成問題，盼藉此強化社工專業支持體系，避免責任認定過度擴張。

此外，為回應第一線人員關切，呂建德表示，未來將親自分區與第一線社工進行實務對話，系統性蒐集基層意見。同時也會領導其督導的三司一署，針對各服務領域社福法規，盤點職務範圍、服務內容、責任分工、作業流程與支持機制，作為降低職業風險及優化制度設計的依據。

呂建德指出，第一線社工服務個案多為高度脆弱族群，剴剴案即凸顯實務現場的複雜性。社會安全網強調跨體系協調合作，透過此次與法界交流，也讓法界更理解社工第一線執行業務的困難與服務特性。

對於修法進度，呂建德表示，將在完成跨區巡迴與意見蒐集後提出，因各界高度關注，衛福部會加速準備，盡可能以今年下個會期提出修法方向，力求在保障社工專業、降低職業風險與釐清法律責任之間取得平衡。

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