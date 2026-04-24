「埔中茶」已登錄無形文化資產 學者連署反對南投名間焚化爐

南投名間鄉的茶葉，是台灣手搖飲基本茶故鄉。（記者陳鳳麗攝）

南投名間焚化爐爭議延燒，超過250位學者專家共同連署「守護名間綠色家園」，強調名間「埔中茶」已登錄為無形文化資產，焚化爐將造成居民健康、環境生態、產業文化的衝擊，籲請南投縣府終止缺乏社會共識的環評程序。

縣府環保局回應，二階環評對茶產業、農業環境及文化資產影響都納入討論與科學分析，依法作成決策。

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由250多位專家學者連署的「守護名間綠色家園：學界反對名間鄉興建焚化爐計畫共同連署聲明」，今天在立法院由共同發起人何撒娜副教授等人開記者會，提出三大反對論點，包括：「該計畫恐威脅國家糧食安全與特定農業區完整性」、「守護百億產值與台灣手搖飲文化資產」、「應捍衛程序正義與環境韌性」。

與會的國立台北藝術大學博物館研究所所長黃貞燕也指出，聯合國糧農組織推動「世界重要農業遺產系統」，亞洲茶鄉是其中最受重視的類型，而台灣的茶，完全具備這樣的條件，是台灣在國際間重要的軟實力。此外，名間「埔中茶」已被南投縣登錄為無形文化資產，從清代延續至今，更不應被破壞。

南投縣府環保局回應，尊重各界學者對名間焚化爐案的關切，目前焚化爐案正辦理第2階段環境影響評估範疇界定會議，相關茶產業、農業環境及文化資產影響將納入討論，並透過後續評估程序進行科學分析，研擬必要的保護與減輕措施。歡迎各界學者提出相關意見，以完善環境調查內容，縣府將依環評結果審慎評估本案可行性，並依法作成決策。

多位學者專家連署發起人，在立法院召開「守護名間綠色家園」記者會，反對興建名間焚化爐計畫。（反名間焚化爐自救會提供）

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