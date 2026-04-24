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    首頁 > 生活

    南投集集普發現金領取率89.38％ 剩餘款62萬餘元充公

    2026/04/24 18:25 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集普發現金慰助600元截止，計有8785人領取，領取率89.38%。（民眾提供）

    南投集集普發現金慰助600元截止，計有8785人領取，領取率89.38%。（民眾提供）

    南投縣集集鎮公所為振興經濟，4月展開普發現金慰助600元，期限到4月24日（最後1天），計有8785人已領、1043人未領，領取率89.38%、未達9成，剩餘款項62萬餘元將充公，集集鎮長吳大村則說，領取逼近9成，民眾拿到現金，將有助刺激鎮上消費，對活絡整體經濟樂觀看待。

    集集鎮公所表示，普發600元現金慰助，符合資格者有9828人，第1階段自動匯款入帳有1927人，已在4月7日完成。

    其餘可領現金人數為7901人，從4月11日廣設發放站領取，以及公所4月13至24日受理上班日領取，計有6858人完成現金領取，加上早先已入帳的1927人，總計有8785人受惠，未領取則有1043人，領取率89.38%。

    吳大村表示，未領取者可能是住國外，或在較遠的外地，可能不會為了600元專程跑一趟，另有部分民眾可能經濟較寬裕，認為不領取，就可讓款項回歸公庫，讓公所能運用在公共建設上，但無論如何，公所都已透過村里鄰長系統通知領取，並達到近9成的領取率，由於民眾拿到的是現金，將有助刺激消費，並減輕生活經濟負擔。

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