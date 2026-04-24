再忍一天！降雨明晚趨緩 週日回暖好天氣

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

再忍一天！中央氣象署預報，明天仍受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，到晚間才趨緩；週日（26日）起天氣回穩，下週三（29日）又有一波鋒面報到。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天主要是中南部有較大雨勢，其它地區則是局部短暫陣雨，但到晚上就會逐漸趨緩了，週日開始東北季風減弱，各地氣溫回升，週日到下週一（26日、27日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

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黃恩鴻說，下週二（28日）水氣增加了一點，吹偏南風的環境，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後中南部地區及北部山區也會有局部短暫陣雨。

「下一波變天是在下週三（29日），有另一道鋒面通過」，黃恩鴻說，下週三這波鋒面強度比現在這波還弱，當天東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，南部午後有局部短暫陣雨或雷雨，並影響到下週四（30日）。

黃恩鴻說，下週四當天逐漸轉為東北季風影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區有零星短暫陣雨，下週五（5月1日）當天東北季風減弱，天氣趨穩，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來二週天氣變化快速，受鋒面及東北季風影響期間，天氣較不穩定，北部及東半部氣溫下降，各地有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生；其它時候大致多雲到晴，局部地區午後有短暫陣雨。

週日起天氣回穩。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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