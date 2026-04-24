求神明開智慧！四技二專統測週末登場 文昌君供桌擺滿准考證

四技二專統測明登場，文昌帝君的供桌前滿滿都是准考證。（記者葉永騫攝）

四技二專統一入學測驗4月25日、26日舉行，有7萬多名考生進行2天的考試，為了考取好成績，不少考生到廟宇拜拜祈求神明護佑、開智慧，准考證滿佈在文昌帝君等神明的供桌前，慈鳳宮副董事長鄭明斌表示，不少考生在老師、家長帶領下，也會到慈鳳宮祈求媽祖保佑，希望金榜題名，考上好學校。

四技二專統一入學測驗明天（25日）起連續2天舉行，近期各大廟宇祀奉文昌帝君、倉頡、孔子、孟子等有關考試讀書的神明都成了考生祈求的對象，准考證放滿供桌，祈求神明開智慧，讓考試時能夠開運，順利金榜題名，有的學校也會由老師或校長帶隊拜拜祈求，以安考生的心。

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慈鳳宮副董事長鄭明斌表示，由於媽祖生日快到，因此不管是白沙屯媽祖、大甲媽祖都在進行會香，萬丹萬惠宮也將在26日徒步會香到屏東市慈鳳宮、慈天宮等廟宇，可說是地方的盛事，加上統測舉行，不少家長帶著孩子到廟宇拜拜，相當熱鬧。

鄭明斌說，不管是向文昌帝君或媽祖祈求智慧時，記得要稟告姓名、住址、考什麼，但最重要的是自己要認真讀書，這樣神明才能幫你開智慧，金榜題名，而准考證影印後則直接放在供桌上，事後廟方人員會同意收走整理。他預祝所有考生都能心想事成，順利考上理想的學校。

考生祈求神明開智慧。（記者葉永騫攝）

准考證放滿供桌，祈求考試時能夠開運，順利金榜題名。（記者葉永騫攝）

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