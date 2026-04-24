馬太鞍堰塞湖4/30辦實兵演練 季連成籲：納入垂直避難需強力行政介入

季連成將軍今天出席在光復鄉舉辦的馬太鞍溪堰塞湖災後中央協調會報，再度拿出內政部去年發放的｢小橘書」台灣全民安全指引，希望災區居民可以再拿出來好好翻看，確認當災害發生時自己該如何處變。（記者花孟璟攝）

行政院今天在花蓮舉行馬太鞍溪災後復原中央協調會報，由政委季連成邀集縣府、光復鄉公所參加。季連成指出，這次會報除說明新修訂雨量警戒值調高至400毫米，縣府預計本月30日舉行撤離兵推及實兵演練，他也將出席擔任指導官。

今天的協調會報中，林保署說明修訂後的預警機制啟動條件，情境一為豪雨觸發黃色警戒，觸發條件為「集水區前72小時累積雨量+未來72小時預測累積雨量達到400毫米」，啟動預防性撤離；豪雨觸發紅色警戒為「集水區前72小時累積雨量+未來24小時預測累積雨量達400毫米」，發布紅色警戒並啟動強制撤離。

請繼續往下閱讀...

情境二是豪雨及震度5弱地震後引起新崩塌、形成新堰塞湖。林保署指出，去年的舊堰塞湖最大蓄水量9100萬立方公尺，經降挖後現只剩2個游泳池的水量，然而殘存在河道上、殘壩區等國有林範圍的土砂仍有約2.4億立方公尺，今年如再度崩塌形成新的堰塞湖，在林保署確認有潰決可能後，也將啟動疏散避難機制。

此外，預警機制也參考馬太鞍溪鋼便橋的水位高程，如達到169.3公尺就啟動紅色警戒，進行強制疏散避難。

會中花蓮縣政府針對新修訂的馬太鞍溪堰塞湖警戒值提出撤離及收容安置應變執行計畫，疏散方式除了依親、收容之外，也將垂直撤離納入撤離計畫。縣府指出，垂直避難須符合住家為2樓以上鋼筋水泥建物。

季連成則指出，垂直撤離成功執行的前提必須有強力行政介入，如缺乏強制力，會造成許多民眾並未真正移動到二樓造成撤離失敗，要求在發布紅色警戒時，地方政府須確實逐戶檢查，此外，弱勢族群如獨居老人、重病臥床等都不適合垂直避難，必須強制撤離。

季連成也說，為了確保民眾收到避難指令，將發布10分鐘一次手機簡訊CBS國家級警報，並有警車深入街巷強力廣播，並比照防空警報聲響播送洪水警報，提醒居民強制撤離及避難。

今年汛期將至，針對馬太鞍溪堰塞湖災區，縣府本月底將辦兵推及實兵演練，屆時將比照防空警報發布洪水警報。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法