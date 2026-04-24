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    首頁 > 生活

    基隆信義國小、仁愛國小半天班學生也能吃飽飯再放學 8/31上路

    2026/04/24 19:29 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市信義國小與仁愛國小上半天課學生，8月底開始也能吃完午餐再放學。（基隆市政府教育處提供）

    基隆市信義國小與仁愛國小上半天課學生，8月底開始也能吃完午餐再放學。（基隆市政府教育處提供）

    基隆市推動學校學生營養午餐，但位於市中心的信義國小及仁愛國小創校以來，半日班學生均為放學後午餐自理，無法在學校吃完午餐才放學。115學年度起（8月31日），市府實施學生營養午餐全面免費，經學校進行家長意見調查，全面同意每位學生均在校用餐後才放學，完成學生營養午餐最後一塊拼圖。

    基隆市政府教育處長徐嬿立說，市府自113年起即持續與2校溝通，希望能讓學生每天午餐使用完畢後再回家，但學校說，考量半日班同學放學時間，且2校係採團膳供餐模式，增加用餐天數將加重家長負擔，在進行全校家長意見調查後並未通過。

    基隆市長謝國樑日前宣布學校營養午餐將於8月31日起全面免費，減輕家長負擔；信義、仁愛國小再次進行家長意見調查，並提校務會議研擬相關配套措施，營養師更入校進行家長說明，獲得家長們的認同與支持，並通過半日班學生用餐完畢再放學，符應學生用餐需求。

    謝國樑說，感謝信義國小、仁愛國小兩校的行政團隊及教師，讓孩子每天都能吃飽飯再回家；115學年度起，推動學校營養午餐全面免費，在推動過程中也邀請家長、教師及專家參與，期使基隆市約2萬3000名公立中小學學生，都能在優質環境下健康成長茁壯。

    營養師進入信義國小、仁愛國小與老師、家長說明溝通，終獲支持。（基隆市政府教育處提供）

    營養師進入信義國小、仁愛國小與老師、家長說明溝通，終獲支持。（基隆市政府教育處提供）

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