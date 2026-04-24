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    首頁 > 生活

    台中國際旅展登場！參山處「現場即體驗」 打造沉浸式旅遊

    2026/04/24 19:21 記者許國楨／台中報導
    台中國際旅展登場，在地業者熱情推廣特色商品，展現參山多元魅力。（參山處提供）

    台中國際旅展登場，在地業者熱情推廣特色商品，展現參山多元魅力。（參山處提供）

    2026台中國際旅展今（24）日在台中國際會展中心熱鬧登場，一連4天集結各地觀光資源，現場人潮與買氣同步升溫，其中，參山國家風景區管理處以「趣遊參山」為主軸打造主題展區，主打「山景、茶旅、溫泉、農遊」一次打包，強化現場參與感和消費誘因。

    走進展區，濃濃療癒氛圍撲面而來，從森林系住宿到溫泉放鬆行程，再到茶文化體驗，各式行程強調「現場即體驗」，像是結合自然景觀的農場住宿、溫泉會館紓壓旅程，以及東方美人茶DIY與甜點行程等，都祭出旅展限定優惠，吸引不少民眾駐足詢問。

    現場更安排每日2場免費品茶體驗，讓參觀者在逛展同時，也能用味覺感受中台灣風土魅力，除了靜態優惠，展區還規劃快問快答、1元競標與行程推薦等活動，讓民眾邊玩邊拿好康；消費滿額還能參加「戳戳樂」，最大獎包含住宿券與旅遊好禮，提升現場參與感與購買動力。

    參山處指出，此次不只是推銷行程，更希望把在地文化與自然景觀轉化為具體旅遊體驗，讓「說走就走」不再只是口號，而是能在展場直接實現的行動。隨著春末旅遊旺季到來，也推薦民眾延伸規劃賞花行程，包括八卦山金針花與油桐花交織的雙重美景，或新竹獅頭山滿山雪白桐花，展現中台灣多層次的季節魅力。

    台中國際旅展今（24）日登場，參山處攤位氣氛熱絡。（參山處提供）

    台中國際旅展今（24）日登場，參山處攤位氣氛熱絡。（參山處提供）

    參山處長曹忠猷加碼好康，吸引民眾圍觀。（參山處提供）

    參山處長曹忠猷加碼好康，吸引民眾圍觀。（參山處提供）

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