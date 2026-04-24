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    首頁 > 生活

    計程車行不當收取靠行牌照費 交部修法最重罰9萬、廢照

    2026/04/24 17:38 記者吳亮儀／台北報導
    車行不當收取靠行牌照費用，交通部著手研擬相關對策方案。（資料照）

    車行不當收取靠行牌照費用，交通部著手研擬相關對策方案。（資料照）

    少數計程車行長期向靠行的運將們收取高額掛牌費，甚至傳出高達35萬元。交通部修法禁止不當費用，違法最高可罰9萬元、並可廢止違法的車行營業執照。

    交通部今天（24日）說明，今天有討論汽車運輸業管理規則第91-1條，及汽車運輸業審核細則第6條修正草案，已邀請計程車相關工、公會及各主管機關參與，原則都能支持交通部的方向及條文。

    交通部表示，這次討論修法重點有三項，第一是針對駕駛人團體反映車行不當收費，或要求向指定對象購車、車貸、保險、參與指定車隊等限制駕駛自由選擇權等不合理行為，明令禁止。

    第二是針對車行收取「靠行費」，需經地方公路主管機關核定後登載於機關網頁，車行也需保留收費單據供主管機關查核，以強化收費透明機制與管理，保障駕駛權益。

    第三是車行空車額保留的展期，須有地方公路主管機關成立的審議委員會機制審查。交通部表示，未來車行若違反汽車運輸業管理規則，得依公路法處9千元到9萬元罰鍰，並得視情節停止部分營業，最重可廢止其營業執照。

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