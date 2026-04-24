台南轉運站變身藝文場域 《行駛之間》紙公車展喚醒城市記憶

精巧紙模型重溫台灣客運文化。（記者洪瑞琴攝）

台南轉運站化身藝文展場《行駛之間：客運美學的記憶與再現》特展，以台灣客運文化為主題，結合紙模型藝術與AR技術，帶領民眾重新凝視日常交通中蘊藏的時代記憶與美學價值。

客運不僅是城市運輸的重要一環，更是社會發展的縮影。展覽集結紙公車藝術家鄭世安創作的51件模型作品，細膩重現不同年代客運車輛的外觀與細節，從車型設計到塗裝風格，皆呈現台灣公路客運的演進歷程。民眾透過微縮視角，不僅能看見交通變遷，也能喚起個人與城市交織的移動記憶。

請繼續往下閱讀...

這次展覽由鼎漢國際工程顧問公司與元宇宙大聯盟策劃執行，鄭世安以紙材轉化真實車輛，打造高度擬真的藝術作品，不僅展現精湛工藝，更捕捉不同年代的生活氛圍，使交通工具成為承載文化與情感的載體。

展覽以「行駛」為核心概念，透過空間動線與視覺設計，營造如同旅程般的觀展體驗。從歷史影像到模型細節，觀者在移動與停留之間，拼湊屬於自己的城市記憶；結合AR擴增實境技術，則讓靜態展品轉為動態敘事，深化觀展層次，串連過去與當代。

《行駛之間》展覽即日起到5月17日於台南轉運站展出，民眾在往返之間，不妨體驗一場融合藝術與生活的文化之旅。

紙公車藝術家鄭世安作品精緻細膩。（記者洪瑞琴攝）

台南轉運站「行駛之間」特展，展開一場城市移動的時代旅程。（記者洪瑞琴攝）

台南轉運站化身展場，再現客運美學記憶。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法