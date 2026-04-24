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    首頁 > 生活

    華信航空2.0機隊13架全數到位 新機飛越9國三大洲

    2026/04/24 18:07 記者吳亮儀／台北報導
    華信航空接機小組與法國ATR原廠團隊在B- 16868新機前合影。（華信航空提供）

    華信航空接機小組與法國ATR原廠團隊在B- 16868新機前合影。（華信航空提供）

    華信航空第13架編號B-16868 ATR新機今天（24日）下午4點30分抵達台北松山機場，2017年起陸續引進的13架ATR飛機已全數到齊，正式完成現階段ATR 2.0機隊引進計畫。

    華信航空總經理莊明哲率領接機小組赴法國ATR原廠接機，表達華信航空對ATR2.0機隊成軍與飛航品質的高度重視。華信航空董事長陳大鈞說，華信航空深耕國內離島航線，目前ATR機隊主要服務金門、澎湖、馬祖離島及本島航線，營運8個航點、11條航線。

    莊明哲說明，新機自法國返台航程，因受中東局勢影響採取繞道飛行，航程由原定5天延長至8天，沿途飛越法國、希臘、埃及、沙烏地阿拉伯、肯亞、馬達加斯加、馬爾地夫、泰國及越南，橫跨歐、非、亞三大洲。

    華信公司說，隨著第13架新機生力軍加入，華信航空營運規模與機隊運能同步提升，自5月4日起，高雄-馬祖航線將增為每週2班，每週一、五飛航，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。

    華信航空總經理莊明哲指出，此次在ATR原廠迎接第13架新機加入華信機隊深具歷史性意義，這不僅是機隊的新成員報到，更象徵華信航空ATR2.0機隊正式成軍。

    華信航空持續推動永續發展，ATR2.0新機採用升級型發動機，可節省至少3％燃油消耗並降低碳排放，客艙配備全新設計的空調系統及高效率空氣過濾設備，全面提升飛行品質與環境友善效益。

    華信航空總經理莊明哲（右2）親自到法國接機。（華信航空提供）

    華信航空總經理莊明哲（右2）親自到法國接機。（華信航空提供）

    華信航空總經理莊明哲 （左） 與ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude在機艙內合影。（華信航空提供）

    華信航空總經理莊明哲 （左） 與ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude在機艙內合影。（華信航空提供）

    華信航空B-16868 ATR新機由法國返台飛航路線圖。（華信航空提供）

    華信航空B-16868 ATR新機由法國返台飛航路線圖。（華信航空提供）

    華信航空B-16868第13架ATR新機今天順利抵達松山機場。（華信航空提供）

    華信航空B-16868第13架ATR新機今天順利抵達松山機場。（華信航空提供）

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