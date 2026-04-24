海管處升級無人機、使用公務船、培訓在地保育員 強化海域防護

海管處配備國家公園1號、2號公務船，巡視南方四島海域。（海管處提供）

內政部國家公園署海洋國家公園管理處今年升級無人機抗風規格，優化岸際觀察及無人機取證之作業模式，藉以克服廣大海域巡查及蒐證不易的困境。針對非法漁業、違規自用小船及違反國家公園計畫者，透過科技輔助強化輔助管理。公務船「國家公園1號」及「國家公園2號」在國家公園海域，常態性機動巡查，與有關單位連線，互補強化海域防護網。

海管處強調，國家公園劃設前即長期依賴從事合法漁撈的在地居民及船舶，海管處均有所掌握，除持續進行教育勸導及溝通，也建立輔導轉型為保育從業人員的第2軌道，迄今已有3位年輕子弟回島服務，1位長者轉型為保育巡查人員。

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澎湖南方四島國家公園被譽為澎湖海域種原庫，2022年研究發現園區的魚類相隨魚卵、仔稚魚及成魚階段有所不同。透過東海大學溫國彰教授最新發表論文，進一步揭開珊瑚礁魚類成長過程的環境喜好及搬家行為。

海管處說明，園區自2018年啟用「國家公園1號」、「國家公園2號」等2艘保育巡護公務船，持續執行常態巡邏及科學調查。學術研究數據也顯示澎湖南方四島珊瑚礁經濟性魚類出現回升趨勢，證實經營管理對於海洋生物多樣性的關鍵價值。澎湖南方四島國家公園實施分區管理，意旨為發揮保護區溢散效應，及建立人海共好的平衡。未來將持續深化跨單位合作，結合優先勸導、在地溝通與青年培力，將在地居民引導為共同管理者，實踐海洋保育與地方共榮的永續典範。

透過高科技輔助與在地漁船配合，打造南方四島人海共生典範。（海管處提供）

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