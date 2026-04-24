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    首頁 > 生活

    中捷綠線5年只增4處公有停車場 何文海：問題留給下任市長

    2026/04/24 17:20 記者蔡淑媛／台中報導
    何文海批中捷綠線通車以來，沿線公有停車場僅增加4處，多出724個汽車格、127機車格，接駁、轉乘都不足，（記者蔡淑媛攝）

    何文海批中捷綠線通車以來，沿線公有停車場僅增加4處，多出724個汽車格、127機車格，接駁、轉乘都不足，（記者蔡淑媛攝）

    台中市議員何文海今天質詢盧市府不但8年蓋不出第2捷運，綠線沿線通車5年，公有停車場也僅增加4處，多出724個汽車格、127個機車格，接駁、轉乘都不足，根本無法提升民眾搭乘意願，把捷運運量問題丟給下屆市長。

    交通局長葉昭甫回應，8年興建近40座公有停車場，無法全部蓋在捷連站周邊，至於廣兼停是否開發停車場則要再評估。

    何文海指出，中捷綠線沿線設18個車站，通車5年以來，各車站在500公尺內僅新增4處公有停車場，分別在松竹站、南屯站、大慶站及烏日站，共有724個汽車格、127個機車格。

    盧秀燕任內興建4處公有停車場，分別為松竹站附近的舊社公園地下停車場，有268個汽車格、119個機車格；南屯站正心立體停車場，則有269汽車格、8個機車格，何文海說，正心立體車場還是他向前市長林佳龍爭取，盧市府任內完成。

    另有大慶站附近的建國停車場，汽車格125個汽車格、沒有機車格；以及烏日站附近的烏日停車場，僅62個汽車格。

    何文海建議在文心公園附近廣兼停95用地（IKEA對面），建議開闢為運動場和立體停車場多功能使用，紓解南屯區停車位不足問題，方便民眾在南屯站、文心森林公園站搭乘捷運。

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