快儲水！4/26基市仁愛、信義、中正區停水23小時 3.4萬戶受影響

基隆市仁愛區、信義區及中正區，包含仁一路、中興路、中正路等路段後天（26日）晚間起停水降壓23小時，將影響3萬4128戶用水。（台灣區自來水公司管理處第一區管理處提供）

基隆人注意！基隆市仁愛區、信義區及中正區，包含仁一路、中興路、中正路等路段後天（26日）晚間起停水降壓23小時，將影響3萬4128戶用水。因應基隆污水工程，將於後天（26日）晚間9時至27日晚間8時進行喜豬橋管線遷移，影響仁愛、信義及中正區共3萬4128戶用水。相關詳情請上自來水公司第一區管理處觀往搜尋。

此次停水降壓範圍涵蓋基隆市仁一路、中興路、中正路與仁三路等，總共影響時間為23小時。為減少不便，官方已設置多處加水站並安排水車備援，若工程提前完成，將視情況提早恢復供水，建議民眾仍要提早做好儲水準備。

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台灣自來水第1區管理處說明，本次工程位於中正路喜豬橋一帶，施工時段自26日晚間9時起至27日晚間8時止，總計約23小時。停水區域涵蓋基隆市仁愛區、信義區及中正區，包括仁一路、中興路、中正路等路段，影響停水戶數約1萬6130戶；另在同區域部分路段實施降壓供水，包含仁三路、中興路、中正路等範圍，預計有1萬7998戶將面臨水壓降低情形。

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