太平洋縱谷馬拉松9/19開跑 韓啦女神李雅英到場應援

太平洋縱谷馬拉松9月19日舉行，早鳥禮相當豐富，花蓮市長魏嘉彥（左2）、今年代言人柯有倫（左3）及去年代言人竇智孔（左1）邀請全國跑者跑進花蓮，感受山海美觀與在地文化。（記者游太郎攝）

花蓮太平洋縱谷馬拉松今年從往年的11月中旬提前到9月19日舉行，有21公里、10公里及5公里3組，即日起報名到5月15日，邀請全國跑者跑進花蓮，感受山海美景與在地文化，同時在0403及光復災後復原階段凝聚城市能量，重振鄉親信心，讓更多人看見花蓮的靭性與美好。

花蓮市長魏嘉彥說，今年邀請藝人柯有倫擔任活動代言人，9月19日活動當天更邀請韓國籍啦啦隊女神李雅英到場，為賽事增加更多亮點，吸引更多職棒球迷及跑者踴躍報名參與，預期會有眾多「雅英粉」參與，有意參加者手刀報名要快。

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太縱馬9月19日在花蓮市美崙田徑場開跑，有21公里、10公里及5公里等3個組別，報名採限額額滿為止，沿途擁有獨特的山海景觀，不僅是場運動賽事，更是結合觀光與城市行銷的重要平台，透過跑步的方式讓更多人深入認識花蓮之美。

記者會上，李雅英特別以影片宣傳這場賽事，期待9月為跑者們加油。而今年主視覺以「BEAT LIMITS（超越極限）」為設計核心，融合縱谷山脈與太平洋海岸意象，以俐落幾何線條呈現速度與節奏，象徵跑者在山海之間持續前行、突破自我，傳遞運動與自然同行的精神。

賽事中具特色的「13鄉鎮風景獎牌」，今年推出第11面，以玉里鎮為主題，融入赤科山金針花、千噸石龜、玉里神社殘蹟及客城鐵橋等在地景觀元素，持續串聯花蓮各鄉鎮特色，打造兼具收藏價值與地方意象的完賽紀念。

創辦人縣議員魏嘉賢說，邁入第12屆的太平洋縱谷半程馬拉松，從最初的構想到如今成為深具口碑的賽事，透過風景獎牌設計串聯花蓮13鄉鎮特色，讓跑者在參與賽事的同時，也能收藏屬於花蓮的美好記憶，更可進一步帶動地方觀光與產業發展。

活動代言人柯有倫說，花蓮自然環境優越，非常適合路跑運動，鼓勵大家勇於挑戰自我，從沒跑過馬拉松的他決定將第一次獻給花蓮市，並且選擇21K半馬。不論參加哪一組別，只要踏出第一步就是突破，也期待在賽道上與跑者相見。

今年賽事依舊有早鳥優惠，前3000名完成報名並繳費者，即可獲得健身運動包，名額有限，送完為止。相關資訊可上太平洋縱谷馬拉松官方網站或臉書粉絲專頁查詢。報名網址：https://irunner.biji.co/pacaficvalley2026。

本屆賽事結合多家觀光景點、旅宿業者及在地品牌，推出多項選手專屬優惠。包括遠雄海洋公園提供選手及親友入園優惠、光隆博物館、新光兆豐休閒農場、花蓮理想大地渡假飯店環河遊艇等推出免費或優惠入園方案；另松園別館及慶修院也開放選手憑號碼布免費參觀，讓跑者在參賽之餘，深入體驗花蓮人文與自然之美。

遊程體驗方面，鯨世界賞鯨提供賞鯨船票7折優惠；住宿與餐飲則結合花蓮理想大地渡假飯店、福容大飯店、Kadda Hotel璽賓行旅、阿思瑪麗景大飯店、東岸行旅，以及花蓮縣民宿協會與旅館商業同業公會等多家業者，共同推出住宿與餐飲優惠方案。

在地特色伴手禮方面，曾師傅食品股份有限公司、德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、洄瀾薯道、文旦復興及花蓮縣餅等業者，也提供選手憑號碼布享商品折扣優惠，讓跑者將花蓮好味道帶回家。

太縱馬路線沿著花蓮南北濱海岸，被譽為是最美麗的馬拉松賽道之一。（記者游太郎攝）

太縱馬賽道就在太平洋濱，可欣賞美麗的日出景緻。（記者游太郎攝）

太縱馬賽道是花蓮熱門的跑步及自行車路線。（記者游太郎攝）

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