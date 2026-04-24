恭迎大甲媽回鑾！無極三清總道院送平安粽 志工忙包粽低標2萬顆

包平安粽的志工都是20年以上的好手。（民眾提供）

大甲媽9天8夜遶境進香回鑾，26日將回到台中大甲，外埔區無極三清總道院這2天動員上百人次志工包粽子，將以2萬顆為最低目標，週日上午9點在外埔往大甲方向的中山路設置點心站，分送給信眾。

台灣道教總廟無極三清總道院監事林孟祥說，每年大甲媽回蠻，無極三清總道院都會包粽子迎接媽祖回鑾，主委鄭銘輝及道經班王淑貞帶領眾多師兄師姐、鄉親長輩，齊心啟動的一年一度包粽祈福活動，這份溫暖傳統延續約20年，是道院全體同仁對媽祖最虔誠的心意，以滿滿祝福製作平安粽，供給隨香遶境的信眾們，讓每一位行香人都能飽腹暖心，飽嚐平安滋味。

請繼續往下閱讀...

林孟祥說，平安粽除了無極三清總道院，還有很多宮廟及信眾協力，大家「有錢出錢、有力出力」，每年至少包2萬顆，其中7成為肉粽，其餘為素粽，有時甚至包超過3萬顆。

這兩天，每天都有約50名志工細心準備潔淨清香的粽葉、粒粒飽滿的圓米，搭配香氣撲鼻的香菇、鹹香入味的蘿蔔乾，還有肥瘦適中、齒頰留香的滷肉，再由個個擁有20年以上經驗的老手，熟練地折葉、填米、捆線，包起一顆顆粽子，動作俐落又迅速。

林孟祥指出，一顆顆飽滿的平安粽，串起的是滿滿善念，承載的是無限祈願，願這滿粽香氣，護佑大甲媽祖丙午年遶境活動圓滿順利、一路平安，願每一位隨香行腳的信眾，都能心願皆成、闔家安康、福澤綿長。

大批志工在無極三清總道院包平安粽，分送給大甲媽回鑾沿途信眾享用。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法