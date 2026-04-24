菊島漫旅！澎湖跳島101K自行車、跨海馬拉松開放報名

澎湖跳島101K自行車活動9月20日正式登場。（澎管處提供）

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推展「澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華」，整合2大主軸特色活動，分別於9月20日及11月1日舉辦「澎湖跳島101K自行車」與「菊島澎湖跨海馬拉松」，歡迎全台車友與跑友在微涼秋季，用雙腳深入體驗「世界最美麗海灣」的魅力。

9月20日「2026澎湖跳島101K自行車活動」，今年特別新增電輔車組別。5月底前完成報名，可獲得「澎湖跳島限定自行車小包」早鳥禮。完賽獎牌設計以自行車鍊條、嗨熊吉祥物及漁翁島燈塔等意象組合，可做為開罐器，背面有磁鐵，可吸附在廚房鐵件。

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11月1日的「2026菊島澎湖跨海馬拉松」有全馬組42公里、半馬組21公里、體驗組11公里及休閒組5公里等組別。為鼓勵企業與團體共同參與，團報人數達15人以上，可獲得活動專屬鞋帶。完賽禮除了實用的三用後背包（全馬組及半馬組），獎牌則是與藝術家洪易合作，以澎湖元宵「乞龜」為靈感，中央的馬匹造型可手動旋轉，象徵自由奔馳的活力。

澎湖跳島101K自行車活動報名：https://bao-ming.com/eb/content/6975#32757

菊島澎湖跨海馬拉松報名：https://bao-ming.com/eb/content/6984#32795

菊島澎湖跨海馬拉松11月1日登場。（澎管處提供）

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