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    首頁 > 生活

    北外環2期明年底通車 朱正軒：加速4期進度舒緩交通

    2026/04/24 17:11 記者王姝琇／台南報導
    北外環2期明年底通車，議員朱正軒要求加速4期進度，盼舒緩六甲頂交通壅塞。（記者王姝琇攝）

    北外環2期明年底通車，議員朱正軒要求加速4期進度，盼舒緩六甲頂交通壅塞。（記者王姝琇攝）

    北外環道路打通台南市區與南科交通，能有效紓解平面車流。議員朱正軒表示，肯定北外環銜接國道1號匝道今年10月將通車，2期明年底通車，但也提醒整體路網串聯，要求4期加快進度，盼舒緩六甲頂交通壅塞。

    針對進度，朱正軒向工務局詢問北外環2期的完工通車時程，及4期動工時間。工務局代理局長王建雄回應，2期工程預計明年中完工，待驗收後才會開放通車；4期工程目前仍在設計規劃階段，但有信心完成用地徵收，預計年底發包。

    此外，因應「台61線南延至高雄」的可行性方案已獲核定，朱正軒建議市府研議讓未來的北外環除了安平聯絡道外，也能向西延伸接通台61線，藉此完善台南的高快速路網系統，提升整體交通運輸量能。

    另一方面，針對近期引發關注的「土方之亂」，朱正軒在質詢中提出以「填海造陸」作為土方去化的解方。朱正軒要求市府明確確立該計畫的主政單位，並說明目前的預定地規劃進度。

    同時，朱正軒建議市府應積極尋求跨縣市合作，與高雄市政府協調，共同解決大台南地區的土方去化問題，從根本消除土方無處可去、甚至遭違法傾倒的環保隱憂。對此，王建雄表示，將進一步開會討論主政單位與預定地等規劃方向，並期盼台南現有的土方暫置場未來不僅是暫置，也能作為最終處置場。

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