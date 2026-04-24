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    首頁 > 生活

    傳愛10載不間斷 如實行益會攜手花蓮身障夥伴跨海溫暖澎湖醫院

    2026/04/24 18:42 記者劉禹慶／澎湖報導
    如實行益會十年如一日，抵澎關懷弱勢族群。（澎湖醫院提供）

    如實行益會十年如一日，抵澎關懷弱勢族群。（澎湖醫院提供）

    「馬行千里，十年有成！」衛利澎湖醫院安宅院區，今（24）日與社團法人中華民國如實行益會共同舉辦愛心關懷公益演出。自2016年起，該會每年號召全台志工跨海來澎，今年已邁入第10個年頭，為澎湖弱勢族群盡份心力。

    此次活動由如實行益會錢憶華秘書長與許晴媄分會長領軍，帶領22位志工與街頭藝人投入演出，其中最令人動容的，有11位遠從花蓮跨海而來的「信實公益協會」的夥伴們，這群身障者不辭辛勞，透過直笛與彩虹鐘的悠揚音符，展現生命的活力與堅毅，不僅鼓舞了在場住院病友，更深刻詮釋了「生命超越障礙」的無限可能。

    澎湖醫院蔡文祥副院長與精神科林勇伸主任代表院方致贈感謝狀，由衷感謝志工夥伴多年來的無私奉獻。

    澎湖醫院院長匡勝捷表示，離島資源相對受限，感謝如實行益會連續10年不畏路途遙遠，穩定地將愛心資源帶進澎湖，這份長期的陪伴，不僅增加了病友社會參與的機會，更落實了社區共融的價值，為長期復健的病友們帶來最溫暖的精神支持。

    如實行益會表演娛樂節目，為弱勢族群帶來歡樂。（澎湖醫院提供）

    如實行益會表演娛樂節目，為弱勢族群帶來歡樂。（澎湖醫院提供）

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