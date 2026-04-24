LV級黃金果冬蜜上市 全台僅有九如鄉農會有賣

被稱為LV級的黃金果冬蜜上市了。（記者葉永騫攝）

外表亮橙黃色、果肉含有豐富果膠，口感綿密如果凍的黃金果，以往因為吃完後滿嘴膠質讓不少人望之退卻，九如鄉農會試種新品種的冬蜜黃金果，甜度不但高達18度，黏度降低後口感變佳，可說是黃金果中的LV，吃過的人都讚不絕口，現在只有九如鄉農會限量銷售，每顆大約40至50元。

黃金果原產於中南美洲，台灣引進種植後，因南部天氣濕熱，適合種植，產季在8至10月，但不耐儲藏，輕微碰撞就可能出現斑點影響價格，加上果膠太多，許多人食用後覺得口感不佳，因此市面上並不普及，但黃金果含天然的膠質，有養顏美容和使肌膚恢復光澤的功效，加上抗氧化，能幫助人體對抗自由基，減少體內的發炎反應，降低壞膽固醇及排毒作用，加上近年品種改良，使得消費者接受度增加，銷量增加。

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九如鄉農民龔泰安引進新品種的黃金果冬蜜，種出來的黃金果甜度達到18度，比一般的黃金果更甜，果膠黏度降低，果肉有蜂蜜焦糖的口味，果肉有結蜜，打破一般人對黃金果印象，被稱為黃金果的LV，其一年四季可以開花結果，但產量不多。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，目前九如鄉種植冬蜜黃金果約一公頃，目前還在推廣試種，但因為產量少，全國農會超市只有九如鄉農會超市販售，每公斤特價89元，每顆大約40至50元，相當便宜。

黃金果冬蜜只有在九如鄉農會超市販售。（記者葉永騫攝）

被稱為LV級的黃金果冬蜜，甜度高，不但有果蜜，口感佳，不會黏嘴巴。（記者葉永騫攝）

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