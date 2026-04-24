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    首頁 > 生活

    機場捷運添購新列車需170億 桃捷公司：目前運量可撐到2045年

    2026/04/24 17:04 記者周敏鴻／桃園報導
    桃捷公司初估桃園機場捷運添購新列車，須斥資170億元。（桃捷公司提供）

    桃捷公司初估桃園機場捷運添購新列車，須斥資170億元。（桃捷公司提供）

    桃園機場捷運日運量已達近13萬人次，目前有11列直達車、20列普通車投入營運，桃園市議員李宗豪等人憂心，隨著機捷周邊持續發展等因素，運量將會不足，桃園大眾捷運股份有限公司將面對添購新列車的170億元巨額支出；桃捷公司總經理莊英震說明，依目前運量估計，可維持正常營運的2045年，將滾動檢討相關計畫啟動的時機。

    桃園市議會定期會今天是桃園大眾捷運股份有限公司工作報告議程，李宗豪說，機捷不僅是機場聯外捷運，更是龜山、林口、新莊、三重沿線居民的通勤路線，未來若TPASS持續成長、機捷中壢延伸線通車、各站周邊人口增加、機場旅運恢復、桃園捷運路網轉乘效應等，運量將持續成長，勢必添購新列車。

    市議員許清順認為，添購新列車須花費170億元，將是龐大的財務負擔，桃捷公司須提早因應，評估逐年編列預算等可行方式；市議員彭俊豪說，考量機捷的中長期營運計畫，新列車採購、號誌系統更新等，都必須做，桃捷公司應做好財務規劃。

    桃捷公司說明，西門子公司評估因部分第三方設備已停產，建議桃捷公司同步更新機捷號誌系統，初估經費須110億元，致添購10列車整體金額由原規劃約60億元，暴增到170億元；桃捷公司考量機捷通車營運僅9年，評估現階段花費110億元更新號誌系統「不符經濟效益」，未來將持續觀察運量變化，並將更新號誌系統與添購新列車都納入中長期規劃，滾動檢討、適時啟動，以維持服務品質。

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