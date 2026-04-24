遊戲裝備成誘餌！ 家扶調查逾15％兒少願拿私密照交換

家扶基金會調查兒少網路使用，發現兒少對於數位性暴力的察覺仍有待加強，呼籲各界一起關心，並預計428兒保日在全台舉辦相關宣導活動。（家扶基金會提供）

網路遊戲是數位原生代熟悉的休閒管道，但網路陷阱也因此更易接觸到兒少，家扶基金會今（24日）公布調查，當面對遊戲情境「免費限量裝備」誘餌時，竟有15.91％兒少願傳自己的私密照片進行交換；專家憂心，私密照下一步將使兒少陷入「數位勒索」進一步威脅裸聊側錄，兒少數位性剝削已是在孩子指尖下的真實危機。

家扶指出，近5年兒少性剝削案件運用網路犯罪佔比約7成，被害人數字從2020年的1691人，到2024年增為3582人，5年成長逾111％；而根據家扶《兒少數位安全調查》顯示，網路常見「誘惑陷阱」，當面對遊戲情境「免費限量裝備」誘餌時，有31.35％的兒少會選擇加對方的LINE，若對方以交換條件誘使傳私密照，有15.91％竟表示會傳送自己的私密照片（非網路找的圖片），顯示兒少數位風險辨識及身體界線意識仍有強化空間。

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兒少網安專家劉昱均表示，數位性剝削已經從單純的「偷拍、外流」進化為更複雜的「數位勒索」；犯罪者利用誘騙裸聊、側錄，讓孩子在恐懼中不敢求援，最常聽到的孩子事後說的2句話是：「我沒想到會這樣」以及「還能阻止影像散布出去嗎？」隨著數位工具的普及，兒少數位性剝削已是在孩子指尖下的真實危機。

家扶花蓮希望學園園長吳芝嫻分享，服務對象小安因家庭功能不彰，在網路求愛卻不幸被網路獵食者鎖定，誘使其傳送個人性影像，當小安想分手時，對方就以散佈性影像來威脅，社工陪伴孩子報警，警方介入下幸而後續影像未擴散；建議家長為孩子建立心理安全而非指責孩子，讓其知道可透過報警、數位下架來因應，並鼓勵兒少參加社團或探索興趣等，減少網路依賴。

饒舌奶爸大淵今年首次擔任家扶《428兒保日》愛心大使，他已是一個小小孩的父親，看到這麼多兒少網路風險及陷阱，認為防制兒少數位性剝削，已是當代親職與社會刻不容緩的共同課題，他承諾：「當孩子在網路遇到麻煩求救時，我會先給擁抱，不先給責備。」並呼籲孩子們：「私照不傳、陷阱不點、遇到困難老爸在身邊。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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