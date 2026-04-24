產後大出血居產婦死因首位 醫籲視風險因子選生產地

台北市警中正一分局女警官陳芊雯產後失血過多不幸離世，圖為生前在街頭執勤時背影。（資料照）

產後大出血居孕產婦死亡奪命首位，專家今天指出，產後大出血並非高齡產婦專屬風險，而「羊水栓塞」更是極罕見、無法預防，建議詢問醫師是否有風險因子，再決定合適生產地點。

生產是一場與死神拔河的極限挑戰，台灣「生產事故救濟條例」在2016年6月30日上路，根據衛生福利部最新生產事故救濟報告統計，截至2024年12月31日止，共計174件孕產婦死亡救濟案件。

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報告並分析孕產婦死亡的前5大事故原因，第1名為產後大出血，共有53件、占30.5%；其次為血管栓塞/肺栓塞34件、占19.5%，接著依序為羊水栓塞32件（18.4%）、心血管疾病19件（10.9%）、顱內出血16件（9.2%）。

近日一名女警產後失血過多不幸離世，台大醫院婦產部產科主任施景中今天告訴媒體，產後大出血不限於高齡產婦，最常見的原因包括前置胎盤、催生時間過長導致子宮乏力等。

施景中指出，隨著剖腹產比例增加，下一胎發生前置胎盤或植入性胎盤的機率也會隨之提高，目前的醫療技術已可透過藥物、「巴克利水球」（Bakri Balloon）等方式降低出血量。

還有一種極為罕見的可能則是發生「羊水栓塞」。施景中坦言，此症狀目前完全沒有特別的危險因子可以預測或預防，發生率約為一、兩萬分之一；羊水栓塞通常分為2個階段，首階段為心臟衰竭，若產婦能度過，則會進入嚴重的產後大出血。

在診斷上，羊水栓塞也具挑戰性。施景中表示，臨床跡象如胎兒心跳突然下降、產婦低血氧，以及超音波顯示右心房室擴大，往往比病理解剖更具診斷意義，因為病理解剖不見得能切到關鍵的血栓，治療上雖可嘗試使用葉克膜（ECMO），但因葉克膜需配合抗凝血劑，有時反而會讓大出血情況惡化。

這也引發部分民眾擔憂，認為應該到大醫院生產比較安全。施景中強調，「只要生產就有風險」，大醫院生產好處為血源充足，如發生大出血時可即時馳援，且有多科別醫師，可針對血栓情況及時處理，「但不要期望在大醫院生產，就什麼事都不會出現。」

外界猜測職業是否增加風險，施景中明確表示：「應該無關。」他解釋，產後大出血只要是孕婦就有可能發生，原因還是跟催生時間過長、前置胎盤或植入性胎盤比較有關係。

馬偕醫院副院長、婦產科醫師黃閔照表示，若產婦具有以下狀況，建議選擇設備較完善的醫院生產，以降低風險，包括糖尿病或高血壓控制不好者、雙胞胎、胎兒生長遲緩、胎兒窘迫風險高者，產婦肥胖、曾有艱難產經驗或前一胎有產後大出血病史者。

政府提供14次免費產檢，黃閔照表示，產檢過程中應密切監測血壓、體重變化、小朋友生長曲線，與原產檢醫師討論自己的疾病史與風險因子，例如血糖和血壓控制不佳、胎兒過大或過小，共同決定適合的生產地點，在診所或醫院生產地點，若所有人都到醫學中心生產，恐造成醫療量能無法負荷。

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