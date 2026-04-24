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    首頁 > 生活

    台中非洲豬瘟損失21億 86歲豬農輪椅出庭說詞反覆！改期續審

    2026/04/24 16:35 記者許國楨／台中報導
    陳翁由家屬推著輪椅到庭，反應略顯遲緩。（民眾提供）

    陳翁由家屬推著輪椅到庭，反應略顯遲緩。（民眾提供）

    台中梧棲區洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，釀全國豬隻禁運、禁宰損失高達21億元，檢方依偽造文書等罪起訴陳姓豬農父子，陳子目前仍在押，台中地院今天傳高齡已86歲陳父出庭，但他除針對是否認罪說法不一，對案情細節也出現不同版本，導致法官無法確認爭點，要求辯護人再確認答辯方向，改期續審。

    台中地院今日傳喚高齡86歲的陳姓負責人出庭，法官考量其年事已高，特別改以台語進行權利告知，並關心其身體狀況，陳翁由家屬推著輪椅到庭，反應略顯遲緩，對提問也常以「蛤？」回應，他表示原尚能行走，但羈押3個月後身體狀況惡化，如今已難以行動，且陳翁對關鍵事實說法反覆不定，針對死豬清運數量，一度稱由司機現場清點並記載於三聯單，又改口稱未曾清點直接載走。

    對於三聯單數據來源，也時而表示甲乙聯較準確，時而稱不記得內容，是否認罪時一度點頭承認，下一刻又改口否認，辯護人解釋，陳翁因年邁出現記憶與表達退化，需要透過對照起訴書內容釐清客觀事實，檢察官則建議，應先由辯護人協助統整答辯方向，否則審理難以聚焦，法官考量辯護人甫受委任不久，尚未完整閱卷，且為保障被告防禦權，最終裁定改期至5月8日續審。

    據了解，陳姓父子涉嫌規避廚餘蒸煮稽查、申報不實死豬數量，甚至將病死豬交由非法管道清運及流入市場，先前已依偽造文書、詐欺取財及違反廢棄物清理法等罪嫌提起公訴，檢方直指其行為嚴重危及公共衛生與產業安全。

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