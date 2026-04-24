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    首頁 > 生活

    彰化眼鏡行業者不手軟 集資獻「大甲媽」金牌9面

    2026/04/24 16:34 記者劉曉欣／彰化報導
    金價大漲，彰化市宏恩眼鏡行業者呂國郎號召好友一起「獻金牌」給大甲媽。（民眾提供）

    金價大漲，彰化市宏恩眼鏡行業者呂國郎號召好友一起「獻金牌」給大甲媽。（民眾提供）

    金價一路漲，「大甲媽」信徒心意不減！彰化市宏恩眼鏡行業者呂國郎，今年第7度號召好友一起「獻金牌」給大甲媽，雖然金價從去年每錢1萬元，大漲到今年1萬8000元，今年仍是獻上9面金牌，每面金牌加上工錢造價2萬3400元，感謝媽祖一整年的庇佑。

    呂國郎表示，近年來都會號召朋友一起來，去年15面，今年為9面，因為光是一年來的金價漲了很多，但大家的心意不減，去年金牌市價超過20萬元，今年也是一樣，9面金牌加起來也超過20萬元。

    呂國郎說，當初會獻金牌給「大甲媽」，主要是因為妻子在媽祖保佑下恢復健康，還賜給他們夫妻可愛的小孩，才會發起跟朋友一起來獻金牌。

    宏恩眼鏡行也推出打卡送限量「茄芷袋」，讓香客可以放東西，不只做環保，也解決塑膠袋之亂的問題，香客看到茄芷袋都大為開心。

    彰化市宏恩眼鏡行業者呂國郎號召好友一起「獻金牌」給大甲媽。（民眾提供）

    彰化市宏恩眼鏡行業者呂國郎號召好友一起「獻金牌」給大甲媽。（民眾提供）

    彰化市眼鏡業者推出打卡送限量的茄芷袋，大受歡迎。（民眾提供）

    彰化市眼鏡業者推出打卡送限量的茄芷袋，大受歡迎。（民眾提供）

    彰化市眼鏡業者推出打卡送限量的茄芷袋，大受歡迎。（民眾提供）

    彰化市眼鏡業者推出打卡送限量的茄芷袋，大受歡迎。（民眾提供）

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