蜂蜜棒棒糖、辣味花粉…美女青農創新研發+品牌行銷 獲台南農業達人冠軍

新化美女青農蔡佳妘以成功的品牌創新與行銷，獲得台南市農業達人選拔賽冠軍。（記者吳俊鋒攝）

台南新化美女青農蔡佳妘是當地知名養蜂世家第三代，除了傳承老字號的優質品牌，更積極創新研發，鎖定小朋友、年輕人等族群，推出蜂蜜棒棒糖與辣味花粉等，開拓產業客層，順利帶動多元商機，嶄露行銷功力，參加台南市農業達人選拔賽更一舉奪得冠軍。

七年級生的蔡佳妘原本沒有接觸過農務工作，從基隆嫁來台南後，開始幫忙夫家的養蜂事業，大學就讀行銷相關科系的她發揮專長，協助品牌轉型，持續地創新研發，主打差異性，以藍海策略強化市場競爭力，屢屢在展售活動中創下佳績。

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蔡佳妘以取得專利的球型棒棒糖為例，在今年的台南國際蘭展中熱賣，半個月的活動，營業額將近20萬元，堪稱「小兵立大功」。她創新開發的慧眼備受推崇，贏得新化區農會青睞，爭取代表參加全市的農業達人競賽，不負眾望。

蔡佳妘說，自家主打保留天然營養素且可貯存更久的生蜂蜜，坊間罕見，傳統的蜂蜜、蜂膠、蜂王乳以及花粉等仍持續推廣。她也努力創新，搶攻孩童客群的棒棒糖，吃得到蜂蜜，甚至花粉，但熱量僅72卡，沒有負擔，透過美味，從小扎根產業的喜好度與品牌忠誠度。

蔡佳妘提到，蜂蜜棒棒糖也可以客製化，更多元化推廣，而針對比較重口味的年輕族群，則開發了添加辣椒的花粉，產業與生活接軌，直接運用在餐桌上，創造新商機，推出以來深受歡迎，也讓自家品牌更深植人心。

取得專利的蜂蜜棒棒糖深受小朋友喜愛。（記者吳俊鋒攝）

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