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    首頁 > 生活

    強風吹毀舊跑道！苗栗大同高中獲千萬重建 國際級PU跑道啟用

    2026/04/24 16:27 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣立大同高中操場PP人工草跑道，於前年10月受東北季風及颱風外圍環流的10級以上強陣風，致跑道表層被撕裂。（資料照）

    苗栗縣立大同高中操場PP人工草跑道，於前年10月受東北季風及颱風外圍環流的10級以上強陣風，致跑道表層被撕裂。（資料照）

    苗栗縣立大同高中操場PP人工草跑道，於前年10月受東北季風及颱風外圍環流的10級以上強陣風，致跑道表層被撕裂。經學校爭取，教育部補助500萬元、縣府投入500萬元，總經費1千萬元改建為250公尺12mmPU合成橡膠鋪面跑道等，今天剪綵啟用。

    前年10月23日受東北季風加上颱風外圍環流的交互作用影響之下，苗栗縣各地吹起強風，依據中央氣象署監測之資料苗栗縣最大陣風來到11級，導致大同高中已使用20多年的操場PP人工草跑道2處表層遭強風撕裂掀起各5公尺、20公尺。

    經學校爭取，獲教育部補助500萬、縣府投入500萬，總經費1千萬元打造250公尺12mm高品質合成橡膠舖面跑道，及跳遠沙坑、鉛球投擲圈整建，並改善校園排水系統。

    校長何高志表示，目前國際大型賽事場地如奧運、世大運、世界田徑錦標賽等，皆指定使用合成橡膠跑道，這類跑道標準化製造、品質穩定、環保安全，已成為專業競技的場地首選。他感謝立委陳超明協助、教育部及縣長鍾東錦挹注經費，讓學校擁有國際級標準的跑道，給學生有良好的受教環境。

    縣長鍾東錦恭喜學校師生擁有國際級的合成橡膠跑道，並表示大同高中推動體育成績亮眼，鼓勵學生要多閱讀及運動，養成良好的習慣，也期勉學校利用國際級的運動跑道，在運動比賽上拿到更亮眼的成績。

    經學校爭取，教育部補助500萬元、縣府投入500萬元，總經費1千萬元改建為250公尺12mmPU合成橡膠鋪面跑道等，今天剪綵啟用。（圖由縣府提供）

    經學校爭取，教育部補助500萬元、縣府投入500萬元，總經費1千萬元改建為250公尺12mmPU合成橡膠鋪面跑道等，今天剪綵啟用。（圖由縣府提供）

    新跑道剪綵啟用。（圖由縣府提供）

    新跑道剪綵啟用。（圖由縣府提供）

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