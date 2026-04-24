高雄左營高中全中運擊劍摘1金1銅 女子軍刀展現實力奪金

左營高中擊劍隊林亞蓁（左起）、郭真禎、陳子珺與陳美秀獲全中運女子軍刀團體金牌。（高雄市教育局提供）

全國中等學校運動會昨（23）日圓滿落幕，高雄市左營高中的擊劍項目成績亮眼，分獲女子軍刀金牌、銳劍團體銅牌；其中由林亞蓁、陳子珺、郭真禎與陳美秀組成的女子軍刀團體，靠著沉著應戰、默契出擊，最終勇奪金牌。

左營高中擊劍教練林生祥指出，榮獲女子軍刀團體金牌的4位女學生，一路走來，各自都有不為人知的辛苦與感動，她們經歷過受傷、低潮，但沒有被挫折擊倒，仍咬牙接受高強度訓練，最終以全中運金牌做為高中生涯最完美的收束。

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左營高中校長林百鴻表示，擊劍項目內的軍刀競技，是結合速度、判斷、心理素質與團隊默契的運動，女子軍刀團體能在全中運賽場上奪金，不只是運動競技的勝利，更展現學生在挫折中成長、在壓力中突破、在團隊中彼此成就的生命力量，這面金牌是選手努力、教練專業與團隊支持共同成就的成果。

林百鴻說，感謝教育局長吳立森親自率隊到場加油，也感謝戴榮慶、謝易等教練團長期悉心指導，以及旗津醫院心理師黃于碩在現場提供專業協助，是選手們穩定發揮的重要後盾。

擊劍軍刀競技，是一項結合速度、判斷、心理素質與團隊默契的運動。（高雄市教育局提供）

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