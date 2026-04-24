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    首頁 > 生活

    飼主注意！「浣熊、鱷魚、蝮蛇」明年4月底前未登記 最高罰25萬

    2026/04/24 16:11 記者吳柏軒／台北報導
    農業部將浣熊列為禁養動物，今年5月起禁令生效，已飼養的飼主須在明年4月底前登記，違者最高罰25萬元。（資料照）

    農業部將浣熊列為禁養動物，今年5月起禁令生效，已飼養的飼主須在明年4月底前登記，違者最高罰25萬元。（資料照）

    農業部今年3月公告，從5月起禁止一般家庭飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物，以免其劇毒或攻擊性造成危害，今（24日）提醒已飼養的飼主應在明年4月30日前至「寵物登記管理資訊網─禁養動物登記系統」完成登記，逾期違規者最高可罰25萬元。

    農業部表示，浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等高度危險動物，多具劇毒或高度攻擊性，若逸逃或棄養將對動物福利與公共安全造成嚴重威脅，故禁止一般家庭飼養；去年3月10日公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，5月1日起實施。

    針對已經飼養的飼主，農業部說明，請於2027年4月30日前至農業部「寵物登記管理資訊網─禁養動物登記系統」完成登記；登記後，動物所在地縣市政府將派員現場確認動物狀況，完成備查後即可合法續養至動物終老。逾期未登記而私自飼養繁殖者，依法可處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

    農業部統計，截至4月20日，已有83隻浣熊、23隻河口鱷、5隻蝙蝠蛇科及5隻蝮蛇科動物完成登記，提醒請尚未上網登記的飼主把握時間，儘早主動完成登記，讓動物夥伴能繼續安心陪伴在您身旁。

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