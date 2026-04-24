永樂市場牆剝落、時尚基地如廢墟 陳怡君批北市府「離譜」

滅火器過期，檢修日期停留在108年。（台北市議員陳怡君提供）

台北市議員陳怡君今（24）天下午質詢指出，串聯迪化街的永樂市場，紅磚清水模的建築風格，展現傳統復古美學很漂亮，吸引很多國際觀光客，但不僅建物外牆剝落，4樓時尚基地被觀光客誤會成廢墟，還有北市所有的攤商跟民眾的交易紀錄、存摺個資被當垃圾放置，直批離譜。

陳怡君今天在財建部門質詢時，秀出台北市長蔣萬安在今年一月份的「舞動大稻埕」新聞畫面說，在蔣萬安身後的「永樂市場」建築，1樓是市場，2、3樓是布市，4樓是時尚基地，建築外牆磁磚剝落，去年雖因脫落曾維修，但目前還是有脫落的現象，下方雖設有防護網，還是讓人憂心。

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陳怡君進一步表示，永樂市場建築物裡面處處可見壁癌、漏水等缺失；一進2樓開放空間，可見滅火器過期，檢修日期停留在108年，天花板潮濕長青苔，就連物業商場入口的門面也很髒、牆壁剝落有壁癌，地上凌亂、一坨狗大便放了3天沒清掃，油漆整片斑駁不堪，質疑平常都沒人巡視維護？

陳怡君說，4樓的時尚基地成為廢墟；時尚基地原是很多新銳設計師工作室，屬於作品發想跟展覽表演，但是市府市場處給設計師的工作環境十分不協調，工作室旁的牆壁看起來漏水修補多次仍斑駁不堪，還有市場處把全台北市攤商跟顧客個資丟在這裡。「時尚基地就要有時尚的環境跟牆壁，不該是這樣坑坑疤疤的不受重視」。她至少遇到3組前來時尚基地的遊客問「時尚基地歇業了嗎？為啥是廢墟？」

在公共安全的部分，陳怡君也提到永樂市場南側電梯升降設備許可證過期，電梯沒有監視器、對講機不能使用，被用黑色膠布貼起來，甚至位置高度根本讓身障者拿不到。

市場處處長黃宏光答詢時表示，相關廢棄文件隨意擺置的部分即刻檢討；而在議員檢視的相關影片中，市場處的範圍會來處理。

滅火器過期，檢修日期停留在108年。（台北市議員陳怡君提供）

陳怡君提到，永樂市場南側電梯升降設備許可證過期。（台北市議員陳怡君提供）

陳怡君提到，永樂市場南側電梯升降設備許可證過期。（台北市議員陳怡君提供）

堆砌在四樓時尚基地的紙箱，內裝北市攤商與顧客的各項個資資料。（台北市議員陳怡君提供）

陳怡君說，時尚基地是很多新銳設計師工作室，但市場處給的工作環境十分不協調。（台北市議員陳怡君提供）

永樂市場外牆磁磚剝落的情形。（台北市議員陳怡君提供）

永樂市場外牆磁磚剝落的情形。（台北市議員陳怡君提供）

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