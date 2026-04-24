隨隊行腳「瘋媽祖」 高雄大學外籍生感受萬人遶境「超震撼」

高大外籍學生前往嘉義新港地區隨隊行腳體驗大甲媽祖遶境盛事。（圖：高雄大學提供）

一日香燈腳體驗！高雄大學語文中心把握大甲媽祖遶境盛事，師長帶領外籍學生前往嘉義新港地區隨隊行腳、參與鑽轎腳等傳統儀式，親身感受農曆三月「瘋媽祖」氛圍，體驗臺灣民間信仰魅力。

高雄大學語文中心主任陳志文表示，華語的課程設計此次以台灣代表性宗教文化為主軸，結合語言學習與在地場域體驗，回應高等教育國際化發展趨勢；透過實地參與媽祖遶境，學生得以在真實情境中理解語言使用脈絡，進一步深化跨文化溝通能力。

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他指出，語言學習不僅侷限於課堂，更應走入文化現場，讓學生在「行」與「讀」之間建立連結，透過文化走讀深化理解，培養跨文化素養。

高大師生一行10餘人於4月20日前往嘉義新港地區，帶隊華語老師蔡佩吟指出，本次課程採先行文化導入，再進入現場觀察與互動的方式，使學生不僅停留於活動參與，更能理解其背後的文化邏輯與象徵意義。

學生進入遶境核心場域，沿新港地區路線參與活動，跟隨香燈腳步伐隨行，並於新港代天宮周邊進行觀察與體驗，實際感受遶境隊伍的行進節奏與集體儀式，並參與「鑽轎腳」等傳統文化行為。在人潮推進與儀式節奏之中，學生不僅是觀察者，更成為文化現場的一部分。

隨行成員、越南學生阮翠任表示：「現場真的很震撼，大家為同一個信念一起前進，這在我的國家很少見。」過程中，印尼學生Susan與香燈腳交流，得知對方因曾向媽祖許願，特地隨香遶境以履行承諾、完成還願。

多數學生也認為，親身走入遶境現場，比課堂更能理解語言背後所承載的文化意涵與價值。

高大外籍學生參訪台灣宗教文物。（高雄大學提供）

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