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    首頁 > 生活

    知名雨傘品牌聯名吉伊卡哇爆中國製！業者解釋喊「大陸」惹議

    2026/04/24 16:38 即時新聞／綜合報導
    台灣在地雨傘品牌「雨傘王」擁有多間門市，享有一定知名度。（取自GoogleMaps）

    台灣在地雨傘品牌「雨傘王」擁有多間門市，享有一定知名度。（取自GoogleMaps）

    台灣在地雨傘品牌「雨傘王」擁有多間門市，享有一定知名度。近日該品牌推出與日本超人氣IP「吉伊卡哇」聯名活動，讓不少網友相當期待。有網友近日看到活動，詢問雨傘是哪國製造，而粉專小編回應「大陸」製造，該網友發文後引發討論。不少網友不滿小編使用「大陸」，更有網友指出，找遍官網都找不到產品說明哪裡製造。對此，官方則回應，感謝網友的回饋與提醒，並表示：「會持續優化商品頁的資訊呈現，讓大家在選購時能更清楚了解。」

    一名網友日前看到雨傘王聯名活動，付款後在粉絲專頁詢問官方「請問是哪國製造？」而官方回應：「大陸製造、台灣品牌、在地服務。」該網友不滿表示，回覆中國製造都還能接受，也建議會在意此事的「吉友」可以參考一下。

    貼文曝光後，網友紛紛批評：「一個台灣品牌在那邊說什麼大陸」、「之前想說是台灣品牌，所以買了小海豹的聯名傘，貨到了才發現是中國製」、「謝吉友，還沒下單」、「大陸製造還這麼貴？」、「明明就是中國整天大陸什麼」、「美洲大陸還是南極大陸」；也有部分網友表示，官方網站幾乎找不到哪裡有寫產品製造地，留言表示：「整個網站找不到哪裡製，但又打著台灣，我去廣告下面留言中國製，還被隱藏。」

    對此，雨傘王官方回應：「感謝大家的關心與討論。雨傘王是台灣品牌，產品由團隊設計開發，並於中國製造，亦由我們進行品質把關與在地門市服務。吉伊卡哇聯名商品為日本官方授權商品，由我們負責製作與品質控管。我們也會持續優化商品頁的資訊呈現，讓大家在選購時能更清楚了解。謝謝大家的回饋與提醒感恩！」

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