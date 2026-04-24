台南捷運藍線聯開起跑！盤點8處潛力基地 將辦2場公開展覽前座談

台南捷運建設透過公私協力促都市更新。圖為第1期藍線規劃路線。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運第1期藍線建設再釋利多，市府同步啟動沿線「捷運聯合開發」前置作業，盤點8處具潛力基地，規劃透過都市計畫變更，引入公私協力模式，加速土地整合與開發效益。為廣納地方意見，交通局將於舉辦2場公開展覽前座談會，邀請地主、居民及相關單位參與，作為後續規劃的重要參考。

交通局指出，藍線力拚今年底前動工，未來將結合捷運建設推動聯合開發機制，由地主提供土地、政府主導整合，不僅可提升土地價值與開發收益，市府亦可取得捷運場站及轉乘空間，達到交通建設與都市發展同步推進，創造雙贏局面。

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交通局長王銘德表示，藍線北起台鐵大橋站，沿台1線往南至文化中心，並自中華東路與東門路口延伸至仁德轉運站，全長約8.55公里，規劃設置10座車站，皆位於發展潛力高的都市精華區。此次優先盤點B03、B04、B06、B07及B08站周邊，規劃8處捷運開發區，除必要的出入口、通道及機房外，其餘空間將朝商業、辦公與住宅等多元用途發展。

王銘德強調，捷運開發區具高度開發潛力，若能與地主達成共識，後續將依法推動都市計畫變更，落實整體開發。此次先行辦理座談會，盼提前溝通凝聚地方共識，讓民眾意見納入規劃，作為都市計畫草案檢討與優化依據。

交通局表示，兩場座談會將於4月28日及4月30日下午2時30分，分別在永康區中華里及東區德光里活動中心舉行，歡迎民眾踴躍參與，共同擘劃捷運藍線沿線發展藍圖。

台南捷運藍線啟動聯合開發，盤點8大潛力基地。（南市交通局提供）

藍線沿線辦座談會，廣納民意加速開發進程。（南市交通局提供）

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