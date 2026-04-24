支持偏鄉學校 嘉義市城隍廟捐義竹國中管樂隊30萬元

嘉義市城隍廟捐贈30萬元給義竹國中。（記者林宜樟攝）

嘉義縣義竹國中位處偏鄉學校，學校發展管樂隊，是音樂比賽常勝軍，但樂器更換等支出費用龐大，經義竹鄉長黃政傑牽線引入資源，嘉義市城隍廟今天捐贈30萬元給義竹國中，支持偏鄉學子多元發展，聚地方善心力量，共同為教育扎根。

捐贈儀式今天在義竹國中進行，嘉義市城隍廟董事長楊嘉南、義竹鄉長黃政傑、義竹國中校長薛汝芳、義竹國中校友會理事長洪國榮、創會理事長黃世勳等到場，義竹國中管樂隊現場演出展現成果，悠揚的樂音讓來賓連連鼓掌讚嘆。

請繼續往下閱讀...

黃政傑說，少子化影響，孩子越來越少，學校原仰賴家長會協助的資源也越來越少，幸好熱心校友成立校友會，提供更多資源，更感謝嘉義市城隍廟捐助善款給學校，幫助管樂隊的孩子有更好的設備練習。

薛汝芳表示，感謝嘉義市城隍廟長期關懷教育，並對校友會及地方人士的協助深表感佩，捐款將用於充實管樂隊設備及訓練資源，讓學生能安心學習、盡情發揮潛能，持續在音樂領域發光發熱，未來將持續努力培育學生多元能力。

洪國榮說，教育是改變未來的重要力量，希望透過此次拋磚引玉，帶動更多社會資源投入，讓孩子們有更好的學習環境與發展機會。

義竹國中管樂隊演出。（記者林宜樟攝）

嘉義市城隍廟捐贈善款支持義竹國中管樂隊發展。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法