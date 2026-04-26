以養殖替代捕捉2-2》孵化技術突破 澎湖特有種小章魚完全養殖有望

澎湖特有種小章魚，與馬糞海膽一樣愈禁愈少。（澎湖縣政府農漁局提供）

澎湖除了馬糞海膽外，另一瀕危物種就是列入世界最神祕物種之一的澎湖特有種小章魚，每年清明節產卵季節過後就神祕「消失」，生態之謎難解，同時與馬糞海膽一樣，澎湖縣訂立禁漁期卻愈禁愈少。國立澎湖科大養殖系教授李孟芳經過10年研究，終於成功孵化小章魚，技術突破在即，可望繼馬糞海膽後完全人工養殖後，成為澎湖新興養殖物種。

每年清明前後，是澎湖特有種小章魚產卵季節，因此澎湖縣政府農漁局公告每年3月29日至4月12日，是澎湖特有種章魚之禁漁期，禁漁期間禁止採捕、處理、販賣或持有澎湖縣特有種章魚，違反者不僅依漁業法開罰，還會吃上刑事官司。

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近年來受到人為濫捕及潮間帶珊瑚礁碎屑堆積，澎湖特有種章魚數量日益減少，澎湖縣政府農漁局每年清明前後，是特有種小章魚產卵期，雖然制訂了禁漁期，但卻越禁越少。

澎湖小章魚生命週期短（1年生）、繁殖率低，清明節（4月5日）前後7日（3月29日至4月12日）為交配及產卵的高峰期，4月中旬以後，母章魚已躲藏或移棲較深水域待產，此時潮間帶有較高機率出現雄性章魚，才是最佳的採捕時機。

由於清明後澎湖特有種小章魚就神秘「消失」，因此生態之謎難解，國立澎湖科大養殖系教授李孟芳經過10年研究，終於成功突破孵化技術，澎湖特有種小章魚復育有望。

以往澎湖特有種章魚沒發現過卵，僅水試所澎湖漁業研究中心曾在整理箱網時，發現四粒章魚卵，但孵化沒多久就宣告死亡；如今李孟芳已能孵化出章魚卵，卵長徑約16mm，經解剖卵巢就有約100顆卵，小卵型孵化在海面上，以蜉游生物為食物，大卵型則孵化就底棲，可以直接捕食。

另外，澎湖小章魚懷孕期要3至4個月才產出卵，母章魚還要護卵顧3個月，卵內胚胎才會成型孵化，這個過程幾乎佔了它的生命週期中一半時間，因此澎湖特有種小章魚具有生長週期短、生長快速的特性。

澎湖小章魚數量急速銳減，李孟芳認為因素相當多，除了天氣劇變因素外，還有潮間帶遭到破壞、砂砱覆蓋等問題，還是需要人工復育才能永續資源。

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澎湖特有種小章魚的卵，屬於大卵型。（李孟芳提供）

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