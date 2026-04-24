苗縣府攜手企業捐贈200萬 AI助聽器助弱勢聽見希望

苗栗縣長鍾東錦，試戴數位助聽器，直呼「效果很好！」（記者張勳騰攝）

坊間助聽器價格不菲，苗栗縣政府攜手科林助聽器啟動今年度助聽器公益捐贈計畫，今年捐贈200萬元，提供苗栗縣低收入及中低收入戶提供成人及兒童與青少年「人工智慧數位型助聽器」補助，每副造價10萬元，縣長鍾東錦也試戴這套助聽器，直呼「效果很好！」第一位受惠的卓姓女國中生高興說，裝了後，聽得更清楚。

苗縣府長期照護處表示，在日常生活中，聽力影響的不只是溝通，更關係到學習、工作，甚至人際互動與自信心；在高齡化與少子化並行的今天，聽力健康更顯重要，然而，高品質助聽器價格不菲，對經濟弱勢家庭而言難以負擔，此次公益專案針對弱勢族群，盼透過企業力量補足社會資源缺口，讓每一個聲音都不被忽略，提升弱勢族群的聽力照護品質。

請繼續往下閱讀...

科林集團經理蔡鋕鑫指出，這項計畫是第2年實施，今年從去年的100萬加碼至200萬元，提供每副造價10萬元的數位助聽器，去年捐贈對象是補助成年人，今年加碼補助18歲以下的中低收入戶兒少，提升弱勢族群的聽力照護與品質。

今天的捐贈儀式，鍾東錦也試戴這副聽器，認為設計小而巧，效果很好；第一位受惠裝設的卓姓女國中生也說，以前自購的助聽器，頭髮遮不住，這付小而巧且收訊很清楚，讓她可以聽見外界的美好聲音。

長照處指出，凡設籍苗栗縣符合捐贈計畫之聽障朋友，至明年2月28日前，都可與綜合行政科及苗縣輔具資源中心洽詢提出申請，再經專業評估後，符合條件者將提供聽覺專業諮詢及適配、領用到最適宜之助聽器，電洽：037-558493、268462。

科林助聽器業者代表，捐贈200萬元協助苗栗縣的低收入及中低收入戶，裝設數位助聽器。（記者張勳騰攝）

首位受惠裝設助聽器的女國中生高興的說，新裝設數位助聽器小而巧，頭髮可全蓋住。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法