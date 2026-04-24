疏濬逾2千萬方 政院備戰馬太鞍溪極端情境「3個月內連2颱」

行政院顧問李孟諺說，如果短時間連續2颱風的極端情境，就可能造成溢淹，目前除了南岸在堤防後方200公尺構築第二防線，北岸堤防後方740公尺也將加高既有農路為第二道防線，等於極端狀況下河道可能寬度超過1000公尺。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖洪災超過半年，因應颱風季節將至，包括季連成將軍、工程會主委陳金德等今天至馬太鞍溪北岸堤防會勘，雖水利署已疏逾2千萬立方公尺土砂，但同行的政院顧問李孟諺坦言，模擬極端情境是3個月內連2個大颱風，首颱填平河道，第2颱造成溢淹！因此繼南岸後，北岸也將規劃第二道防線，透過還地於河為手段保護後方聚落安全。

水利署長林元鵬報告時指出，馬太鞍溪災後累計疏濬約1800萬方、花蓮溪也有422萬方，累計超過2200萬立方公尺土方，目前各區段疏濬完成恢復通洪能力，又加開5標疏濬工程，預計再加深加廣疏濬600萬方，加上現有堤防加高及興建高規格堤防，以因應今年颱風來襲。

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對此，行政院顧問李孟諺坦言，如果今年颱風季在3個月內連續有2個大型颱風登陸，疏濬工作可能就會無法趕上河道淤積的速度，因第1個颱風就會把已完成疏濬的河道再度填滿泥沙，由於南岸的光復堤防加高後，會比北岸堤防高10公尺，可能造成第2個颱風帶來的降雨及泥水再度溢出河道。

李孟諺說，目前規劃除了將北岸堤防以鼎塊加高4公尺，並透過簡易混凝土牆及鋼網防止鼎塊縫隙之間的滲漏，也利用北岸河川新生地既有的農路進行墊高，以花蓮溪疏濬的土方加高既有農路成為2公尺高的路堤，作為北岸的第二道防線，預計6月底完工。

他說，馬太鞍溪北岸堤防至第二道防線之間，等於有740公尺寬度的帶狀土地「還地於河」，如發生短時間第二個颱風，造成北岸堤防洪水溢流，洪水可沿寬帶狀土地往下游流至萬里溪、花蓮溪匯流口的開口堤，回流注入花蓮溪，以保護居民生命財產安全。

李孟諺說，為了不讓居民恐慌，政府也將在6月份加強宣導說明，讓民眾有心理準備，他強調，即使第二個颱風造成的溢流也是整體規劃的一環，並不代表防汛工作破功，因為溢流本身就是紓緩河道壓力的手段，目的是保護後方的人口密集區。

水利署補充表示，馬太鞍溪在去年9月災害之前，正常河道寬度是400公尺，在災後除了南岸堤防後方200公尺，規劃第二道防線，預留洪水溢流路徑，北岸堤防後方也預留740公尺，等於極端情境下馬太鞍溪河道寬度加寬到1340公尺。

季連成將軍（右二）、工程會主委陳金德（右三）今天到馬太鞍溪北岸明利堤防會勘，了解疏濬進度。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪橋北岸的明利堤防加高，至於馬太鞍溪床也濬深，目前已運出100萬輛砂石車的土方、總計2000萬立方公尺土方，但只要短時間內連續兩個颱風，仍有造成溢淹風險，對此行政院已做好第二道防線的規劃。（記者花孟璟攝）

水利署規劃在馬太鞍溪北岸利用既有農路（紅線）加高2公尺作為路堤，如短時間內連續颱風的極端情境下，南北河道將放寬到超過1000公尺，透過還地於河保護後方聚落。（記者花孟璟攝）

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