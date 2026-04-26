以養殖替代捕捉2-1》澎湖「大海田計畫」 馬糞海膽可全年上市

澎湖馬糞海膽愈禁愈少，如今已突破完全繁養技術。（記者劉禹慶攝）

四面環海的澎湖，漁業自古就是經濟命脈，但近年來氣候變遷，加上人為過度捕撈，漁業資源快速枯竭，導致漁民生活陷入困境，澎湖縣政府推動「大海田」計畫，以養殖取代捕撈，師法夏威夷經驗，餐桌上的生猛海鮮來自養殖業供應，給大海生養休息的空間，讓海洋資源得以永續。

以澎湖昔日潮間帶常見的馬糞海膽為例，早年是10顆馬糞海膽才能換1顆雞蛋，現在卻是1顆馬糞海膽抵過20顆雞蛋，可見海膽數量銳減的速度，關鍵就是人為濫捕。

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澎湖縣政府農漁局訂定每年9月1日至翌年6月30日則為馬糞海膽禁捕期，但往往7月1日開放首日，就成為「大屠殺日」，導致馬糞海膽反而愈禁愈少，因此轉而放流與研發繁養技術，終於在2023年突破完全養殖技術，現在一年四季都可量產輸出馬糞海膽，減輕野外捕撈的生態壓力。

經農漁局大力推動養殖產業發展及餌料馴化等過程，澎湖的馬糞海膽現已能穩定產量輸出，達到「養殖取代採捕」，且一年四季都能品嘗，澎湖縣政府2023年9月正式開放合法養殖業者申請繁養殖作業，同步展開技術輔導與商業飼料開發，持有合法證件可全年販售養殖的馬糞海膽。

馬糞海膽正式名稱為白棘三列海膽，其生殖腺鮮味十足、甘甜度高，俗稱雲丹，備受饕客喜愛。馬糞海膽食性為雜食偏草食，於自然環境中啃食礁石上的藻膜、碎屑、海草及大型藻，進食速度快且食量大。馬糞海膽在珊瑚礁區是除藻高手，能抑制珊瑚礁區大型藻過度生長，是生態系中重要的物種。因此，馬糞海膽的族群密度，會直接影響珊瑚礁生態系的健康，如果滅絕，將造成海洋生態危機。

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