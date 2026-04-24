暖暖區公所改建案有解套 擬整合市場用地最快2028公辦都更

基隆暖暖區公所與市場用地合併公辦都更案找到突破口。（記者盧賢秀攝）

基隆市暖暖區公所與周邊市場改建案，先前規劃一直無法突破，市府都市發展局與都更辦公室日前與地主舉辦說明會，將透過專案都市計畫變更方式，將市場變更為商業區，土地使用分區完成變更後，再與暖暖區公所「公辦都更」方式開發複合式多功能大樓，有停車場、辦公中心、商業與住宅，符合地方需求，最快2028年展開公辦都更開發程序。

區公所1983年興建，現屋齡已43年，設施老舊受損，尤其附近嚴重缺乏停車空間，因此市議員建議與周邊市場用地一併改建行政大樓，增設停車場，改善市容解決停車問題。

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市府多年前就進行可行性規劃，認為原地重建方案符合當地民眾需求，但區公所基地面積只有276坪，單一改建行政大樓效益有限，因此需與旁邊的市場用地及後方未徵收的機關用地總共1209坪整體開發，才顯出效益。

不過市場用地的地主希望以公共設施用地通盤檢討，將現有市場用地及未徵收的機關用地變更為商業區，與區公所共同改建，但區公所為機關用地，內政部認為不妥。因此市府規劃以個案變更方式，再進行公辦都更，可加速開發時程。

市府都市發展處長謝孝昆表示，若辦理都市計畫個案變更，一切順利，可望於今年底獲都委會審議通過，再提報內政部都委會審議獲通過後，即可進一步推動公辦都更，最快2028年進入都更開發程序

無黨籍議員陳冠羽表示，暖暖區公所及周邊土地的再發展，不只是單一建物的改建，而是整體空間重整與周邊機能升級的過程，他要求市府後續能夠定期說明計畫進度與審查狀況，透過區公所改建一併帶動周遭商圈發展及改善停車問題。

基隆暖暖區公所與市場用地合併公辦都更案找到突破口。（記者盧賢秀攝）

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