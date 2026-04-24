內灣火焰蟲季開跑！ 深度導覽邀遊客探訪螢光嬌客

新竹縣內灣火焰蟲季明起開跑！活動規劃內灣秘境賞螢導覽，引領遊客與螢火蟲一起共舞。（記者廖雪茹攝）

內灣火焰蟲季明起開跑！新竹縣橫山鄉內灣為全國知名的賞螢景點，近3年進一步規劃內灣秘境賞螢導覽，引領遊客與螢火蟲一起共舞，明起一連3個週末假日推出深度導覽、定點解說、行動支付消費滿額抽好禮，更加碼徵求螢火蟲小老師，邀請大小朋友一起來山裡探訪這群螢光嬌客！

內灣火焰蟲季宣傳記者會，今天上午假內灣廣濟宮請來客家創作新女聲龍宣亘獻唱暖場。橫山鄉內灣形象商圈發展協會理事長彭春浮表示，螢火蟲在客家話發音稱作火焰蟲，內灣山城獨特的地理環境，成為螢火蟲繁衍的重要棲地，每年4月到5月份是觀賞螢火蟲最好的季節。內灣舉辦火焰蟲季已超過10年，逐漸累積良好的口碑，也成為全國重要的賞螢據點。

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為了讓民眾深度認識螢火蟲，協會推出內灣秘境賞螢導覽，今年邁入第三年，過往每年都有超過800人次參加。內灣賞螢不用遠觀，可以親身走近，螢火蟲就在身邊穿梭飛舞，深度體驗大自然的奧妙。

專業導覽活動一連3個週末假日，4月25、26、以及5月1、2、3、9、10日晚上6點30分到8點，6點開始於內灣國小集合，每人200元，6~12歲孩童50元，6歲以下免費，歡迎上內灣來玩FB、IG查詢，或上ACCUPASS活動平台報名。

導覽老師會先在下午，於內灣車站前提供免費的定點生態解說服務，希望來內灣玩的朋友都多多認識螢火蟲生態，時間是下午2點、3點、4點及5點，每場次約15分鐘。

搭配火焰蟲季，3個周末假日下午1點到6點，協會在內灣車站前廣場增設「行動支付回饋小站」，民眾於商圈內店家使用行動支付消費達500元，即可至小站參加回饋活動，抽取好禮1次。此外，協會今年特製「內灣特色飲料提袋」作為消費贈品。

另搭配觀光署新竹內灣借問站推出的旅遊推廣，今年加碼推出螢火蟲小老師招募活動，3個周末假日下午1點到6點，凡國小以下的學童於活動服務台回答螢火蟲生態問卷，並達到80分以上，即可獲得螢火蟲小老師胸章與內灣50元購物券1張。

內灣螢火蟲導覽老師於活動期間的周末假日下午，會在內灣車站前提供免費的定點生態解說服務。（記者廖雪茹攝）

新竹縣橫山鄉內灣形象商圈發展協會與地方各界今宣布 內灣火焰蟲季開跑！（記者廖雪茹攝）

內灣山城獨特的地理環境，成為螢火蟲繁衍的重要棲地。（記者廖雪茹攝）

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