出席港都反毒盃繪畫賽 林智鴻盼下一代舉畫筆、拒毒品

林智鴻出席港都反毒盃繪畫賽，邀請語彙同學舉畫筆、拒毒品。（林智鴻提供）

高市議員林智鴻今出席「2026港都反毒盃品格教育反毒繪圖活動競賽」，他鼓勵學童透過藝術，藉由畫筆從小建立「拒毒」觀念，也承諾自己會與大人們加倍努力，讓下一代生長在沒毒品的安全環境。

林智鴻指出，去年與社福總共同發起反毒繪畫比賽，獲毒防局、教育局高度肯定，也促成兩局處決定今年從指導單位升格為共同主辦單位，並邀警察局、衛生局共襄盛舉，顯見「向下紮根」是公認反毒工作最重要的方向。

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社福總理事長李昭揚透露，在地職棒球隊台鋼雄鷹再次相挺，今年更將邀請本屆優勝者前往看球、前兩名還能參與開球儀式，特殊獎勵讓在場大小朋友更加充滿鬥志！毒防局長陳盈秀也感謝林智鴻牽線，讓各界都為反毒盡一份心力。

林智鴻指出，他感慨毒品作為盤根錯節的議題，不是只靠政治口水就能解決，需要全方位、多面向、各年齡層的關注，而這次比賽就是啟動「城市反毒工程」的重要項目之一。

這次賽事也展出去年優勝作品，從用「反毒超人」、「殭屍」、「偵探」甚至毒駕車禍場景，來勾勒毒品對社會的危害，林智鴻讚嘆同學們實在「有夠會畫」，相信透過孩童純真的視角，絕對能夠讓執行反毒工作的大人們多出許多宣導面向的創意與反思。

他也拜託所有參賽同學們，6月12日收件截止前，務必拿起畫筆，發揮創意「拒毒品」。

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