台南人行道改善工程遇「土方之亂」 店家憂進度延宕

受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度也受到影響。（蔡筱薇提供）

台南市東區中華東路為重要交通幹道，人行道改善工程卻因土方之亂稍微延宕，備受關注。綠營議員蔡筱薇今於議會質詢表示，要求市府緊盯施工進度之餘，也須兼顧周邊店家營運與民眾通行安全，以確保如期如質完成。

蔡筱薇表示，中華東路人行道改善恰遇到土方之亂，沿線里長及居民頻頻反映，擔憂工程延宕影響日常生活；面對交通衝擊可能會擴大，蔡筱薇呼籲市府，應優先協助廠商處理土方收容，而非讓工程土方暫置，不只影響市容也造成環保問題。

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蔡筱薇強調，施工期間，工務局應妥善規劃人行與車輛出入口動線，降低對周邊店家營運的衝擊，同時保障行人通行權，避免因施工造成不便甚至安全疑慮，並應一併檢視沿線停車空間配置，兼顧交通與生活機能。後續市府也應強化與台電、自來水及中華電信等單位整合，在完工前就完成地下管線的全面調查與遷移規劃，避免未來反覆施工，影響民眾生活。

工務局代理局長王建雄表示，目前中華東路人行道工程整體無重大延誤，主要問題仍集中在施工現場的協調與溝通，已建立跨單位工作平台，在施工遇到問題時能即時協調處理。他指出，早期部分土方與管線作業處理方式不明確，後續已要求由相關單位或廠商採代辦方式處理，目前整體已逐步導入正規流程，目前加強管線單位整合與沿線住戶、店家需求整合。

受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度也受到影響。（蔡筱薇提供）

市議員蔡筱薇關注台南東區中華東路人行道進度。（蔡筱薇提供）

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