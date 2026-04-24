為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南人行道改善工程遇「土方之亂」 店家憂進度延宕

    2026/04/24 14:51 記者王姝琇／台南報導
    受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度也受到影響。（蔡筱薇提供）

    受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度也受到影響。（蔡筱薇提供）

    台南市東區中華東路為重要交通幹道，人行道改善工程卻因土方之亂稍微延宕，備受關注。綠營議員蔡筱薇今於議會質詢表示，要求市府緊盯施工進度之餘，也須兼顧周邊店家營運與民眾通行安全，以確保如期如質完成。

    蔡筱薇表示，中華東路人行道改善恰遇到土方之亂，沿線里長及居民頻頻反映，擔憂工程延宕影響日常生活；面對交通衝擊可能會擴大，蔡筱薇呼籲市府，應優先協助廠商處理土方收容，而非讓工程土方暫置，不只影響市容也造成環保問題。

    蔡筱薇強調，施工期間，工務局應妥善規劃人行與車輛出入口動線，降低對周邊店家營運的衝擊，同時保障行人通行權，避免因施工造成不便甚至安全疑慮，並應一併檢視沿線停車空間配置，兼顧交通與生活機能。後續市府也應強化與台電、自來水及中華電信等單位整合，在完工前就完成地下管線的全面調查與遷移規劃，避免未來反覆施工，影響民眾生活。

    工務局代理局長王建雄表示，目前中華東路人行道工程整體無重大延誤，主要問題仍集中在施工現場的協調與溝通，已建立跨單位工作平台，在施工遇到問題時能即時協調處理。他指出，早期部分土方與管線作業處理方式不明確，後續已要求由相關單位或廠商採代辦方式處理，目前整體已逐步導入正規流程，目前加強管線單位整合與沿線住戶、店家需求整合。

    受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度也受到影響。（蔡筱薇提供）

    受到土方之亂及管線整合，台南東區中華東路人行道進度也受到影響。（蔡筱薇提供）

    市議員蔡筱薇關注台南東區中華東路人行道進度。（蔡筱薇提供）

    市議員蔡筱薇關注台南東區中華東路人行道進度。（蔡筱薇提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播