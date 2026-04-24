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    首頁 > 生活

    超噁！鳳山市場豬肉攤老鼠啃食 衛生局稽查也發現鼠跡

    2026/04/24 14:37 記者許麗娟／高雄報導
    2隻老鼠在豬肉攤上啃食攤商尚未販售的生豬肉。（民眾提供）

    2隻老鼠在豬肉攤上啃食攤商尚未販售的生豬肉。（民眾提供）

    高雄有民眾昨（23）日凌晨行經鳳山共同市場（原鳳山工協市場），發現市場內的「連」豬肉攤上竟有2隻老鼠啃食生豬肉，一早發現豬肉攤正常營業，這些被老鼠啃咬過的豬肉又賣給不知情的消費者，衛生及食安堪虞。

    高雄市衛生局表示，昨日下午前往市場稽查時攤家已未營業，但人員當場發現鼠跡，已令市場管理者限期改善24小時改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法裁罰6萬至2億元罰鍰。

    衛生局今（24）日再度前往該攤商查察，現場未發現鼠跡，業者坦承陳情所示照片確為該攤，針對營業前肉品未落實驗收覆蓋及製備環境設備不潔、清潔用品未專區放置、從業人員未佩戴口罩等缺失，依違反食品安全衛生管理法規定要求業者限期改善；屆期複查未改善，可裁處6萬元以上罰鍰。

    衛生局責令市場肉品攤商應設置有效防止病媒侵入之設施，加強肉品驗收及覆蓋，落實「不讓鼠來、不讓鼠吃、不要鼠住」的防鼠3不措施。此外，食材及廚餘應妥善覆蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。

    衛生局人員稽查豬肉攤環境發現多項缺失。（高雄市衛生局提供）

    衛生局人員稽查豬肉攤環境發現多項缺失。（高雄市衛生局提供）

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