北市10年補助新創1886案約26億 議員：逾1/5已沒經營或遷出

台北市議員張文潔質詢產發局獎勵補助計畫成效。（截圖自市議會直播畫面）

台北市政府促進產業發展，鼓勵創新與投資，提供新創產業發展獎勵補助計畫，市議員張文潔今（24）質詢指出，10年來市府投入約26億元補助1886案，其中有14%已經停業、8%遷出台北市；換句話說，拿到補助金後的新創企業，超過5分之1沒有持續經營或留在台北市。

張文潔今天在財建部門質詢指出，統計2015年到2025年產業獎補助計畫，累積補助最多的兩個類別是創業補助跟研發補助，這兩類也是停業、廢止、解散、遷出最多的類別，形同市府一直補助的是風險最高的族群，而這些族群拿到補助後就消失了，這不是希望看到的成果。

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產業發展局局長陳俊安表示，對新創公司來說，創業階段風險最高；的確有創業補助完之後，有些新創企業就歇業，希望協力的夥伴也能追蹤獲補助的團隊碰到的困難在哪裡，協助解決。

張文潔指出，2015年到2025年產業獎補助金額總計26億餘元，補助1886案，其中營運中的為1403案、停業48案、廢止30案、解散187案、遷移外縣市152案；相當於拿到北市補助金後，超過5分之1沒有留在台北市跟持續經營。

陳俊安表示，2021年後觀察到過去有過度補助的情況，因此希望透過更嚴格的方式審查、約束外，也會列管補助團隊追蹤3年，觀察公司的營運狀況給予指導跟協助。

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